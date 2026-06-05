Panamá, 05 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Arco Seco

    Recuperar los suelos degradados de Panamá

    José Villarreal Núñez
    Recuperar los suelos degradados de Panamá
    Noviembre 2021 Ganadería en la provincia de Los Santos, región de Azuero. ganado, carne, leche, agro, economía, vacas. Foto/Corprensa: Alexander Arosemena

    Panamá pierde suelo. Cada aguacero fuerte en Azuero y cada verano extremo en Veraguas se llevan la capa fértil que nos alimenta. La FAO estima que 27% de los suelos del país presentan algún grado de degradación. Estos suelos producen menos y retienen menos agua. El síntoma es claro: el maíz no rinde, aunque apliquemos más fertilizante. Los potreros se inundan y, a las dos semanas, no tienen pasto. El sedimento amenaza los ríos y el Canal. La causa: suelos enfermos sin carbono.

    El carbono orgánico del suelo (COS) es la materia descompuesta de animales, plantas y microorganismos; le da el color negro al suelo y lo convierte en una esponja. Por cada 1% de materia orgánica que aumentamos en una hectárea de suelo, se almacenan 15,000 litros de agua. En el Arco Seco, esa es la diferencia entre cosechar y perderlo todo.

    ¿Cómo lo perdemos? Con el arado excesivo, la quema de rastrojos y al dejar el suelo desnudo durante meses. El carbono se oxida y se va a la atmósfera como dióxido de carbono (CO2). Pasamos de suelos con 3% de materia orgánica a suelos grises con menos de 1%. En Los Santos hay fincas que pasaron del 2.8% al 0.7% en 40 años. Ahí no hay urea ni fertilizante químico que alcance.

    Un suelo con COS mayor de 2% resiste mejor el cambio climático: guarda agua para la sequía, infiltra lluvia y evita la erosión, libera nutrientes lentamente y captura CO2. La iniciativa 4 por mil plantea que subir 0.4% anual el COS compensaría hasta 35% de las emisiones globales. En El Cacao de Capira, los productores eliminaron la quema, sembraron cobertura y, en cuatro años, su COS pasó de 0.9% a 1.7%, mientras que el rendimiento del maíz aumentó de 35 a 70 quintales por hectárea. En Bugaba, potreros con árboles duplicaron su carga animal porque el suelo retiene agua en verano.

    La receta es simple: labranza cero, cobertura vegetal, no quemar, rotar cultivos y sembrar más árboles. Recuperar 1% de carbono toma 10 años; perderlo, una sola temporada.

    Cada tonelada de carbono que devolvemos al suelo es agua que sembramos, fertilidad que cosechamos y clima que aseguramos. El Estado debe actuar mediante crédito verde y pagos por servicios ambientales. La decisión empieza en cada finca. Porque un país sin suelo no tiene futuro. Y un suelo sin carbono está muerto.

    El autor es director del CIAPCP-AIP y profesor especial de la Universidad de Panamá, CRU-Los Santos, para Ciencia en Panamá.

    José Villarreal Núñez


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Así será el proceso de entrega de los Cepanim a los beneficiarios. Leer más
    • Estos son los ingenieros que asesorarán a la CSS en modernizar su infraestructura. Leer más
    • Rectora de la Unachi presenta su renuncia y deja el cargo a partir del 8 de junio de 2026. Leer más
    • Capturan a Zenia Vásquez de Palacios, antigua colaboradora de Gerardo Solís y Odila Castillo. Leer más
    • Meduca denuncia a Etelvina Medianero, rectora de la Unachi, por presuntos delitos contra la administración pública. Leer más
    • El hombre clave de la Unachi: quién es Jorge Bonilla y por qué podría reemplazar a la rectora. Leer más
    • Difunden identidades de los reos fugados de La Joyita; ofrecen recompensa de $500 por cada uno. Leer más