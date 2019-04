Entiendo el disgusto de muchos por los diferentes escándalos en la Asamblea, y con toda razón, pero quisiera conversar con ustedes acerca de este tema tan de moda que es el “No a la reelección”.

Estoy totalmente de acuerdo en que el dinero del Estado debe ser bien manejado y que los diputados trabajan para nosotros y deben rendir cuentas de una manera transparente (también el presidente, representantes y todos los funcionarios).

Pero si un diputado o un representante ha hecho un buen trabajo, ¿por qué no puede reelegirse? A ver, es porque queremos a gente nueva, que venga con ideas frescas, que sea independiente y que no venga a robar nuestro dinero.

Muy bien, pero le pregunto: Usted tiene su médico y este le atiende bien, lo conoce, lo alivia cuando tiene una enfermedad y le aconseja cómo llevar una vida sana, lo cual a usted como paciente le satisface. ¿Lo cambiaría para darle la oportunidad a otro que aparenta ser bueno, pero que no conoce?

O su abogado, que lo conoce a usted y a su familia, y cuando necesitan algo acuden a él pues es quien maneja la información a la perfección. ¿Usted lo cambiaría por uno nuevo que está de moda porque viene con nuevas prácticas?

Si es así, me imagino que usted es de las personas que su automóvil no lo llevará a los talleres del concesionario, porque el mecánico no es solo él, él se debe a la gente que tiene detrás, por eso, usted preferirá llevarlo a un taller de palo e mango, donde quien le atienda es quien toma las decisiones sobre qué cable mover o qué pieza cambiar. Pues adivine: Ese mecánico del palito tiene una persona que le pinta, otra que le chapistea, otra que le ve los interiores, y una que otra vez hay un manzanillo que te usa el carro en la noche. Y todo eso sin respaldo ni garantía...

El repetir como loro “No a la reelección” no tiene sentido. No sea oveja.

Y con esto no quiero insinuar que ser candidato nuevo y/o independiente es no servir para el puesto, no. Lo que hay que saber es que esto no garantiza honestidad y profesionalismo. Como el ser reelegido no es sinónimo de seguir con la corrupción.

Lo que hay que promover es estudiar al candidato, de esta manera no hace falta decir más nada, pues si lo estudias, puedes evaluar si merece o no tu voto, si merece continuar con su legado o si su tiempo de tratar de hacer ya pasó.

No me interesa estar pagando de mis impuestos planillas infladas, bates caros, cirugías estéticas ni jamones. Pero creo que debemos ser más “neutros” a la hora de evaluar a los diputados que SÍ han trabajado.

Y si vas a elegir a uno nuevo, investígalo y compara las ofertas. No te ciegues en querer algo nuevo cuando quizás eso no es lo mejor.

Debemos tener un balance entre experiencia y novedad, sin sacrificar el bienestar del pueblo.

Panameño, estudia tu voto.

La autora es experta en redes sociales