Una reflexión sobre el populismo gubernamental actual

El populismo, según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), es definido como la “endencia política que pretende atraerse a las clases populares”. Coloquialmente hablando, el término enmarca aquella conducta mediante la cual el Estado, a través de su gobierno, pretende asumir y hacer suyas las obligaciones de la población y/o sus gobernados, relevando a estos de ellas.

Las prácticas populistas gubernamentales, generalmente, se ven configuradas cuando el Estado, a través del peculio público, se propone brindar respuesta en forma desmedida y desmesurada a las necesidades y requerimientos de una población que, en primera instancia, debe encontrarse habilitada para ser autosostenible y responder por cuenta propia de sus menesteres. Los grupos mayoritariamente beneficiados por las políticas estatales son aquellas con reducido poder adquisitivo.

Según el diario La Prensa, en investigación de 23 de abril de 2018, para el año 2017, los subsidios brindados por el Gobierno panameño rondaron los 1,500 millones de dólares, es decir, un aumento de 9.4% en comparación al año fiscal 2016 (1,371 millones de dólares). Estos subsidios, según la misma, representan el 90% de los ingresos que el Canal de Panamá otorgó al Estado panameño para el año 2017. Gran parte de las ayudas sociales van dirigidas a un sector de la sociedad “en situaciones vulnerables” o “personas con escasos recursos económicos”, sin perjuicio de otras que benefician a toda la sociedad, lo que en principio es acertado.

Dentro de ese conjunto se destaca la beca universal –en la cual considero debe existir más rigores y exigencias académicas a la hora de otorgarlas, más allá de una puntuación mínima para aprobar el trimestre o año escolar-; se incluye también el acceso a agua potable, tanque de gas, el programa de 120 a los mayores de 65 años de edad, Barrios Seguros, subsidio eléctrico, y Metro de Panamá y Metro Bus en la región metropolitana del país, sin dejar de lado la masiva construcción de casas y apartamentos con costo relativamente irrisorio a cargo de los beneficiarios de dichos inmuebles.

Los subsidios per se no son perjudiciales, pero un excesivo uso de ellos produce endeudamiento al país y, por qué no decirlo, crea personas dependientes y conformismo al tener la certeza de que el Estado ejercerá un rol paternalista y hará suyas las responsabilidades ajenas. Considero que estos deben ser revisados y estudiar periódicamente los resultados que arrojan, e interrogarse luego si son efectivos y cumplen con los fines para los cuales se instituyeron.

Creo cabalmente en que el futuro y desarrollo del país está en el trabajo por medio del recurso humano de su gente.

Para nuestra desdicha, los gobernantes de hoy, en su búsqueda de controlar a nuestro pueblo a su antojo y mantenerlos en la ignorancia y mendicidad, intentan cercenar día a día toda posibilidad de superación suministrándoles todo lo que gusten y requieran. Esto es así, porque al final, si usted posee todo, no tendrá inspiración para producir, trabajar o esforzarse; no propondrá absolutamente nada y muchos menos se va permitir usted explotar ni conocer aquellas habilidades y talentos que internamente lleva.

En fin, comparto también aquel sabio proverbio que reza: “Regálale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida”.

El autor es amigo de la Fundación Libertad