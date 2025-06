Reflexionemos Panamá

Madurez política. No podemos oponernos a todo lo que hace un gobierno solo porque pertenece a un partido con el que no simpatizamos. Tenemos que madurar en Panamá. No importa de qué partido sea un gobierno: si hace algo bueno, aplaudamos y apoyemos; si se equivoca, señalémoslo, pero dentro del marco legal. De lo contrario, hacemos daño al país entero, no solo al gobierno.