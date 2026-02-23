Regreso a clases, al desestímulo y al no futuro

Exclusivo Suscriptores

Meduca recibirá pronto a más de 876,000 estudiantes llenos de expectativas e ilusiones sobre un sistema educativo que, adornado con reformas, sigue atrapado en paradigmas del pasado y, en lugar de estimular el desarrollo de los jóvenes, lo frena.

Hablar de educación no es sencillo, porque cada colectivo —docentes y estudiantes— tiene su propia perspectiva y se cree que lo que se hace se está haciendo bien. La labor del docente, enraizada en la crítica y el debate, a veces se convierte en resistencia al cambio. No es extraño que quienes han enseñado con los mismos cuadernos y las mismas materias —historia, geografía, aritmética, religión— durante décadas se sientan cómodos en la continuidad, ya que la zona de confort es un refugio y cualquier iniciativa que sacuda esa rutina se ve con recelo. Así pasó con mi último libro, La Revolución en el aula frente al fracaso educativo, donde escribí que cuando Panamá se compara internacionalmente choca con una realidad que no gusta y preferimos ignorar al elefante en la habitación.

En PISA 2018 participaron 79 países. Panamá fue 71 en lectura, 76 en matemáticas y 76 en ciencias. Ante el descalabro, la ministra de Educación, Maruja Gorday, ordenó preparación general para PISA 2022. Muy mal. Panamá quedó 76 entre 81 países.

No sirvió la preparación porque estamos inmersos en una ficción colectiva que nos induce a una disonancia cognitiva masificada, como cuando se creyó en la superioridad de la raza aria, en la minusvalía de la mujer o en culturas que normalizaron la esclavitud.

El concepto de la educación es errado desde su propio objetivo; entre sus fallas, no enseña a monetizar el saber y, después de 22 años de estudio, al egresado se le culpa de su fracaso, de su pobreza y de su desempleo. No al sistema.

En la educación superior alardeamos de nuestras mejores universidades, pero los rankings web mundiales nos silencian. El QS World University Ranking indicó en 2025 que Panamá clasificó con la Universidad Tecnológica en el puesto 1,201 y la Universidad de Panamá en el puesto 1,401. ¿Y alardeamos? El crédito académico se gana en Panamá con 16 horas de trabajo y en Costa Rica con 45 horas. Ese desbalance recae en la calidad del profesional, pero Coneaupa, que acredita la calidad de las universidades panameñas, no quiso dejar de ser un adorno (fui su miembro en 2021 y 2022).

Panamá sí tiene magníficos profesionales en todos los campos, pero un buen número de ellos advierte que no son producto del sistema educativo, sino de su propio esfuerzo, de especializarse en el exterior y de investigar por su cuenta.

Viene una reforma. Hagámosla bien, invitando a docentes y rectores a ser pioneros de una nueva era educativa construida entre todos. En ella, el docente adquiere una nueva dimensión formativa, entendiendo que educar no es transmitir conocimientos, porque ya los estudiantes los tienen a un clic de distancia, en su mano, en su celular, con más detalles de los que puede brindar un docente.

Es necesario entender que la pobreza y la desigualdad social son producto de la mala educación. El indicador Gini del Banco Mundial establece que Panamá sufre un 48.0% de desigualdad social, a pesar de su PIB, el más alto de la región. Por otra parte, Panamá lleva más de cien años intentando alcanzar los estándares de desarrollo contemplados por el Banco Mundial, el BID, la UNESCO o la CAF, en cuyas estadísticas somos un país subdesarrollado, del tercer mundo y, eufemísticamente, un país en vías de desarrollo.

No se puede seguir saturando a los estudiantes con asignaturas que ocultan los verdaderos saberes que deben poseer, ni desconocer que cada estudiante es único y merece un aprendizaje según su aspiración vocacional.

No podemos seguir enseñando con métodos del siglo pasado, ignorando la tecnología. No se puede seguir evaluando la memorización en lugar del pensamiento crítico.

Quedan temas en el tintero. Se abre el debate y apelo a la metacognición.

Volverán los estudiantes a clase. No los frustremos.

El autor es doctor en Educación y magíster en Desarrollo.