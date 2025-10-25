Regular para dignificar: un paso necesario para la profesión de Relaciones Internacionales

Exclusivo Suscriptores

En Panamá, el ejercicio profesional en Relaciones Internacionales ha sido durante décadas una labor esencial pero poco reconocida. A pesar de su influencia directa en la proyección del país ante el mundo, esta disciplina aún carece de un marco legal que regule su práctica.

El proyecto de ley N.º 286, “Que regula el ejercicio de la profesión de Relaciones Internacionales en la República de Panamá”, presentado por el diputado Ernesto Cedeño Alvarado y trabajado en subcomisión, busca llenar ese vacío y otorgar a los internacionalistas el respaldo jurídico, ético y técnico que necesitan. No se trata solo de una norma administrativa, sino de un acto de dignificación profesional.

Una profesión con historia, sin regulación

Desde 1951, con la fundación de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, el país ha formado generaciones de licenciados que se han especializado en diplomacia, cooperación, política exterior y otras áreas afines. Sin embargo, hasta hoy su trabajo ha carecido del reconocimiento formal que otras profesiones ya tienen.

Ingenieros, abogados, contadores, médicos y muchos otros profesionales cuentan con leyes que exigen idoneidad, establecen estándares éticos y garantizan la calidad del servicio que brindan a la sociedad. ¿Por qué no hacerlo también con quienes representan los intereses de Panamá ante el mundo?

Es importante aclarar que este proyecto no debe confundirse con la Carrera Diplomática y Consular, la cual cuenta con su propia ley, requisitos y procedimientos de ingreso. La iniciativa no pretende duplicar funciones ni interferir en ese régimen, sino reconocer y ordenar el ejercicio de los profesionales en Relaciones Internacionales que laboran en instituciones públicas, privadas o académicas. De allí su gran relevancia.

Regular para fortalecer, no para restringir

Regular no significa cerrar espacios, sino abrir caminos hacia la excelencia. Significa garantizar que las decisiones que Panamá toma en el ámbito internacional estén en manos de profesionales competentes y éticos.

Además, el proyecto contempla un escalafón salarial basado en mérito y formación académica, que reconoce los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Este sistema, similar al de otras profesiones reguladas, busca promover la preparación continua y recompensar la experiencia.

Dignificar el conocimiento, fortalecer al Estado

La regulación no es un privilegio, sino una herramienta para fortalecer las instituciones del Estado. En un país donde más de treinta entidades públicas manejan temas internacionales, es lógico y necesario que existan criterios de idoneidad y profesionalismo.

Así como se exige idoneidad a un ingeniero para firmar planos o a un abogado para litigar, el profesional en Relaciones Internacionales debe estar acreditado para representar al país con conocimiento y responsabilidad.

Un llamado al debate responsable

La próxima semana, la Comisión de Relaciones Exteriores celebrará el primer debate de este proyecto. Confío en que avanzará hacia los siguientes debates en el Pleno de la Asamblea Nacional y espero que los honorables diputados lo aborden con la seriedad, el conocimiento y la altura que exige una ley destinada a fortalecer y dignificar el ejercicio profesional en Panamá.

Su aprobación representaría un paso firme hacia la profesionalización y el reconocimiento de quienes, desde distintos espacios, contribuyen a la política exterior, la cooperación y la imagen internacional del país.

Como dijo el insigne panameño Ricardo J. Alfaro: “La soberanía no se defiende con discursos ni con ejércitos, sino con educación, justicia y cultura.” Esa es la esencia de este proyecto de ley: fortalecer el conocimiento y la dignidad profesional para defender mejor los intereses de Panamá.

El autor es vicepresidente electo del Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Colegio Nacional de Abogados.