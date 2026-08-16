Reinversión nacional directa, el motor que Panamá necesita

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Panamá carga con presiones fiscales, brechas en infraestructura, deficiencia en los servicios públicos, excesiva liquidez sin destino aparente y una economía que necesita un nuevo impulso para recuperar su dinamismo habitual. Salir de esta situación es más que una necesidad, es una oportunidad histórica: invertir en nosotros mismos.

Movilizar capital nacional —específicamente las utilidades y reservas del sistema bancario y del fondo de ahorro de Panamá— hacia proyectos estratégicos en turismo, biodiversidad, gestión de residuos, producción de servicios públicos, transporte y almacenamiento de agua, generación, almacenamiento y transmisión de energía, logística, trenes, puertos, aeropuertos, movilidad urbana, sistemas masivos de transporte urbano como metros y autopistas y la digitalización desde chips hasta los centros de datos y la fibra óptica. Este un modelo moderno, utilizado por economías como Singapur que lograron dar grandes saltos de productividad, y que Panamá puede adaptar con visión, transparencia y gobernanza sólida.

Panamá invierte entre 6% y 8% del PIB en infraestructura pública y alcanza menos del 80% de su meta anualmente, es decir que nos quedamos cortos. Para un país que aspira a ser un hub global competitivo, la “Singapur de las Américas” y reducir sus altos niveles de desempleo, informalidad y baja productividad de sus activos totales, esto es insuficiente. El Estado no puede sostener un aumento significativo de inversión solo con deuda, actualmente en el 67% de nuestro PIB y la inversión extranjera directa, en franca caída, no cubre todas las brechas. La Autoridad del Canal de Panamá, carga en este momento con esa obligación. Por eso, la reinversión nacional directa es estratégica: permite canalizar capital local hacia sectores prioritarios, con retornos económicos y sociales claros.

La banca panameña es sólida, líquida y estable. A lo largo de los años ha acumulado grandes ganancias, solo en el 2025 generaron US 2.9 mil millones de dólares de utilidad y tiene uno de los impuestos más bajos para sectores similares a nivel nacional e internacional. Ese capital puede convertirse en motor de inversión productiva si se crea un marco donde reinvertir parte de sus utilidades y reservas en proyectos nacionales sea fiscalmente atractivo y estratégicamente conveniente. En términos simples: pagar más impuestos o invertir en Panamá.

Una inversión nacional directa equivalente al 4% del PIB anual —unos USD 2,800 millones— tendría un efecto inmediato sobre el empleo y la actividad económica. Alrededor de 28,000 empleos directos por año, según coeficientes de infraestructura de la CEPAL y el Banco Mundial. Entre 28,000 y 42,000 empleos indirectos, en construcción, logística, manufactura y servicios profesionales. Y entre 14,000 y 20,000 empleos adicionales por mayor consumo como empleo inducido.

En total, Panamá se podría generar entre 70,000 y 90,000 empleos por año. En un lustro, esto representaría entre 350,000 y 450,000 empleos, suficientes para reducir el desempleo, la informalidad, elevar ingresos y sostener un crecimiento más inclusivo.

Algunos Sectores donde la reinversión puede transformar el país serían, el Agua y saneamiento: sistemas de almacenamiento y riego, modernización del IDAAN, reducción de pérdidas y nuevas plantas de potabilización. Energía: expansión solar, redes inteligentes y resiliencia climática. Almacenamiento y micro redes. Transmisión y distribución de energía. Movilidad urbana: electrificación y ampliación de MiBus, saneamiento y modernización de la Empresa Nacional de Autopistas - ENA y sistemas inteligentes en autopistas de 4ta. generación. Ampliación del Metro y Metro cables. Logística y carga aérea: Puertos, Aeropuertos, infraestructura de Tocumen carga y centros logísticos y Digitalización: centros de datos, fibra óptica y plataformas de gobierno digital.

La creación del Fondo de Inversión Nacional Productiva (FINP) permitiría canalizar recursos hacia proyectos evaluados técnicamente, con gobernanza público-privada y reportes públicos. No es un subsidio ni una exoneración: es un pacto de desarrollo donde Estado y el sector financiero comparten riesgos y retornos. La reinversión nacional directa es una declaración de confianza en el país. Es reconocer que Panamá tiene el talento, la institucionalidad y el capital para construir su propio futuro.

Si logramos movilizar entre el 2% y el 4% del PIB anual en inversión productiva en los próximos 5 a 10 años, Panamá podrá modernizar su infraestructura crítica, reducir brechas sociales y consolidarse como un hub global competitivo. El mundo seguirá invirtiendo en Panamá, pero el verdadero salto ocurrirá cuando Panamá invierta en Panamá.

El autor es ecologista y experto en desarrollo sostenible.