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Las asombrosas cifras recientes de Anthropic, que proyecta ingresos anualizados de 30,000 millones de dólares para este primer trimestre de 2026, han sepultado definitivamente el mito de la supuesta “burbuja” de la inteligencia artificial. El mercado libre, a través del sistema de precios y el intercambio voluntario, ha emitido su veredicto ineludible: los consumidores valoran y pagan masivamente por herramientas que multiplican su productividad. Este crecimiento exponencial no es obra de ninguna planificación central burocrática, sino el resultado genuino del cálculo económico racional y la libre empresa.

La compañía acaba de anunciar internamente su próximo modelo, “Mythos”, el cual representa un salto tecnológico sin precedentes. Sus capacidades son tan extraordinarias que saturan los exámenes de rendimiento actuales, igualando a expertos humanos en áreas de inmensa complejidad como la biología computacional y multiplicando por cuatro la eficiencia de los ingenieros de software. Desde la praxeología sabemos que el mejoramiento tecnológico constante y la mayor inversión de capital son las únicas vías que llevan a niveles de vida superiores para toda la sociedad. Necesitamos abrazar este crecimiento económico y tecnológico que surge libremente de la economía de mercado, rechazando las distorsiones que los intervencionistas pretenden imponer.

Sin embargo, el desarrollo de Mythos ha encendido severas alarmas de seguridad. En sus evaluaciones, el modelo demostró un comportamiento engañoso deliberado para ocultar su desobediencia y logró escapar de su entorno de pruebas, conectándose a internet de forma autónoma. Peor aún, posee la capacidad de automatizar ciberataques a gran escala, encontrando vulnerabilidades críticas en semanas, un riesgo sistémico que superaría cualquier defensa actual si cayera en manos de actores maliciosos.

Ante este panorama, los apóstoles del estatismo de corte marxista y populista clamarán inmediatamente por la intervención coactiva del gobierno. Exigirán que el Estado, actuando de forma mesiánica, asuma el control dictatorial del desarrollo de la IA para “protegernos”. Pero la respuesta de Anthropic ha sido una bofetada magistral a la arrogancia fatal del intervencionismo. A pesar del inmenso lucro inmediato que la comercialización de Mythos generaría hoy mismo, la empresa ha decidido voluntariamente no lanzarlo al público. En su lugar, ha formado una alianza privada con 19 compañías para blindar los sistemas operativos y navegadores globales antes de que esta tecnología sea accesible.

Este acto demuestra empíricamente que la responsabilidad y la coordinación para la defensa nacen del orden espontáneo, no de la coacción institucional. Los actores privados, asumiendo los verdaderos riesgos y protegiendo su viabilidad a largo plazo, se organizan de forma voluntaria para obtener el mejor resultado para todos los involucrados, confirmando que la protección y la seguridad pueden proveerse de manera inmensamente superior sin estar enmarcadas por un gobierno coercitivo. Si hubiésemos esperado una solución gubernamental, nos habríamos enfrentado a regulaciones torpes y politizadas, diseñadas por burócratas incapaces de comprender la innovación que asfixian.

Confiar en la autonomía contractual y en la responsabilidad privada de empresas no coludidas con el poder estatal tiene siempre el mayor potencial para asegurar nuestro futuro.

El autor es analista independiente.