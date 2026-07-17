Réplica a la nota sobre la ciudad deportiva de Changuinola

Panamá, 10 de julio de 2026

Doctor Jorge Molina Mendoza

Director a.i.

Diario La Prensa

Ciudad de Panamá

Asunto: Ejercicio del derecho de réplica y solicitud de rectificación

Señor Director:

En ejercicio del derecho de réplica, rectificación o respuesta, regulado por la Ley 22 de 29 de junio de 2005, me dirijo a usted con el propósito de solicitar la correspondiente rectificación de la información publicada por ese medio en su versión digital el día 9 de julio de 2026, en la noticia titulada “Ciudad deportiva de Changuinola: tres años de atraso y cifras que cuadran”, suscrita por el periodista Yasser Yáñez García, por contener datos falsos.

La referida publicación contiene múltiples afirmaciones que no se corresponden con la verdad de los hechos ni con la documentación oficial del proyecto, lo que induce a error a los lectores y afecta la reputación de nuestra empresa. En consecuencia, procedemos a realizar las siguientes precisiones:

1. Nombre oficial de la obra

Es falso que la obra inaugurada en Changuinola el pasado 9 de junio se denomine Complejo Deportivo Festival del Banano. El nombre oficial del proyecto es Ciudad Deportiva de Bocas del Toro, tal como consta en el Contrato No. 01- 2023 INV, suscrito con el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES).

2. Fecha de la orden de proceder

Es falso que la orden de proceder de esta obra se haya emitido el 9 de agosto de 2021. La Orden de Proceder No. 0662-23 DG fue expedida el 24 de mayo de 2023, hecho verificable en el expediente oficial de la licitación pública disponible en el portal Panamá Compra.

3. Monto del contrato

Es falso que el proyecto haya sido adjudicado a Constructora RigaService por la suma de B/. 5.5 millones. El monto contractual correcto asciende a B/. 19,929,267.31, conforme al contrato suscrito entre las partes.

4. Supuestos daños estructurales

También son falsas las afirmaciones relativas a supuestos “daños encontrados” y a la incorporación de “refuerzos estructurales adicionales”, ya que tales circunstancias nunca formaron parte de la ejecución de este proyecto.

5. Supuesta inconsistencia en las cifras

La supuesta “inconsistencia entre las cifras” señalada por el diario no obedece a información suministrada por autoridades gubernamentales ni por nuestra empresa. Dicha inconsistencia fue generada por el propio medio al asumir que se trataba de un solo proyecto cuando la realidad es que son dos proyectos deportivos distintos ejecutados en la provincia de Bocas del Toro.

Las afirmaciones antes descritas no constituyen diferencias de criterio ni interpretaciones periodísticas. Se trata de hechos objetivos que pueden corroborarse mediante documentos públicos y oficiales.

En consecuencia, la publicación de La Prensa difundió información materialmente incorrecta que afecta la imagen, credibilidad y reputación de nuestra empresa.

De igual manera, es necesario apuntar que nadie de su medio se comunicó con nosotros para obtener información, preguntar o contrastar sus datos con las respuestas que hubiéramos podido ofrecer. De haber hecho alguien de La Prensa la debida diligencia periodística, seguramente se hubiera evitado la publicación de los errores involuntarios antes señalados.

Solicitud

Por lo anterior, solicitamos, con el respeto que nos caracteriza, que La Prensa proceda a publicar la correspondiente rectificación y réplica con una relevancia equivalente a la otorgada a la información originalmente difundida, en cumplimiento de la disposición mencionada y de los principios de veracidad, diligencia, equilibrio y responsabilidad que deben regir el ejercicio de la actividad periodística.

Estamos seguros de que La Prensa, como uno de los principales medios de comunicación del país, atenderá esta solicitud con profesionalismo, privilegiando el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, precisa y debidamente verificada.

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

Ing. Ricardo Gardellini Escobar

Gerente General

Constructora RigaServices

Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.