Replica de Hispano Americana de Servicios S.A.

El 22 de agosto de 2025, la periodista Eliana Morales Gil, del periódico La Prensa de Panamá, publicó una noticia falsa sobre la empresa Hispano Americana de Servicios S.A.. Lamentamos que se haya difundido información que no fue verificada de forma eficaz y que podría dañar nuestra imagen y la confianza de nuestros clientes y socios. No permitiremos ni toleraremos información falsa.

La empresa Hispano Americana de Servicios S.A., registrada en el folio N.º 781904 y documento 2252861, desde el 27 de septiembre de 2012 en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, tiene como representante legal al señor Mariano Jiménez Elez, empresario honorable con más de 30 años de trayectoria en el sector de la hostelería y restaurante.

La empresa se encuentra en paz y salvo ante la seguridad social, la DGI y el Municipio de Panamá. Aclaramos que la sociedad no ha sido suspendida en el Registro Público. Nuestra actividad comercial consiste en la venta de cubiertos, artículos de porcelana, cristalería y utensilios de cocina de alta gama, productos fabricados en las mejores casas de Europa.

Entendemos la importancia de la libertad de prensa y su papel en nuestra sociedad, pero también consideramos vital que se preserve la integridad informativa. Por ello, solicitamos respetuosamente la publicación de una aclaración que rectifique la información errónea y contribuya a restaurar la verdad sobre nuestra empresa.

Atentamente,

Dalila Pinzón

Abogada Especialista en Derecho Mercantil

Hispano Americana de Servicios S.A.

Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.