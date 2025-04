Réplica de Omar Ahumada

Panamá, 15 de abril de 2025.

Señora

Eliana Morales Gil

Editora Política/Judicial

Diario La Prensa

Presente

Respetada señora Morales Gil:

La presente nota es para solicitar mi derecho a réplica por la publicación fechada el 15 de abril de 2025 en el diario La Prensa y titulada Cheque a cheque: la cacería de botellas sacude la Asamblea Nacional y en donde se cita mi nombre, dejando en tela de duda mis funciones y mi asistencia diaria a mi sitio de trabajo.

En la publicación en mención, en el séptimo párrafo, escribe: “Pero mientras los veteranos del Palacio Justo Arosemena se quejaban del método, otros rostros, hasta entonces invisibles, hicieron su primera aparición. La caza de las botellas los había sacado de su escondite.” Más adelante, cita: “En la zona también estaba el exdirector de Pasaportes, Omar Ahumada”.

Deseo dejar claro que soy funcionario de 18 años en la Asamblea Nacional, en donde soy abogado. Del 01 de julio de 2019 al 15 de mayo de 2024, me acogí a licencia sin suelo, para desempeñar el cargo de Administrador General de la Autoridad de Pasaportes y me reincorporé a la Asamblea Nacional hace 11 meses y mi asistencia y ejecutorias no pueden ser cuestionadas ni dejadas en dudas, toda vez que cumplo con las funciones establecidas y mis actuaciones han sido enmarcadas a las leyes y a la ética.

Adjunto documentos que dan fe de lo antes expuesto y reitero mi solicitud de aclaratoria por el diario tanto en su versión impresa como digital.

Atentamente,

Omar Ahumada