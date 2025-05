Réplica de PCCP a notas sobre Isla Margarita

Es falso que la AMP desconoce que el US INFRASTRUCTURE FUND es el nuevo propietario de PCCP, como lo comprueba el acuse de recibido adjunto con sello institucional de la propia AMP de fecha 31 de enero de 2025 del memorial que les comunicó el cambio.

PCCP había sido adquirida de antiguos propietarios de la República Popular China a principios de 2022 por Notarc Port Development Fund LLC, compañía estadunidense, quien se asoció con MSC (la naviera más grande del mundo) y su filial portuaria TIL (operador de más de 100 puertos a nivel mundial y la empresa portuaria occidental más grande del mundo) para el desarrollo de este puerto que es indispensable para el éxito logístico de Panamá. La empresa estadounidense saneó todos los incumplimientos en una inversión que supera 300 millones de dólares a la fecha que totalizaría 1067, millones bajo el Contrato Ley vigente con la Nación. El audito hecho por CBRE Richard Ellis, firma de auditores internacional de gran prestigio, revela que se han invertido más de 300 millones de dólares en Isla Margarita a la fecha. Cualquier argumento que no se ha invertido en Colón es patentemente falso y demostrable con cifras, auditos y fotos del área.

La empresa China llamada CHINA LANDBRIDGE de propiedad de Ye Cheng, a quienes ustedes describen como inocentes víctima de despojo, no solo jamás fue dueña de PCCP sino que solo tiene dos puertos (uno en China y otro en Australia) y es definida de una forma muy diferente por los más importantes periódicos del Reino Unido y de Australia (adjunto dossier recibido hoy con artículos originales de diarios británicos y australianos para su referencia):a. Diario “THE AUSTRALIAN” (UN PUERTO CHINO REVELA NUESTRA IGNORANCIA, 19 de noviembre de 2015): El acuerdo con Landbridge amenaza con socavar las relaciones con Estados Unidos, “El Grupo Landbridge sí cuenta con una unidad de milicia”, y “En cuanto a Ye, sí tiene conexiones con altos funcionarios del Partido Comunista. Es miembro de la XII Conferencia Consultiva Política Nacional del Pueblo Chino, un órgano político consultivo” del Partido Comunista Chino.b. Diario “THE GUARDIAN”, Reino Unido (COMO LA VENTA DEL PUERTO DE DARWIN A LOS CHINOS INCENDIÓ UNA PELEA GEOPOLÍTICA, 17 de diciembre de 2016): Expertos en defensa cuestionaron que darle el puerto de Darwin a Landbridge tendría implicaciones serias en materia de seguridad, sugiriendo que podría actuar como un frente para “espionaje o sabotaje” Chino de naves de la armada de los Estados Unidos en ese puerto. Adicionalmente, “surgieron informes que Landbridge opera una base paramilitar en su puerto sede en Rizhao, China”.c. Diario “THE EURASIAN” (AUSTRALIA PROMETE EXPULSAR A CHINA DE SU TERRITORIO NORTE, UNA REGIÓN DONDE FUERZAS ARMADAS ESTADOUNIDENSES HAN TENIDO FUERTE PRESENCIA, 5 de abril de 2025): Varios funcionarios y expertos en seguridad expresaron su preocupación por el control de China sobre un puerto en Darwin, que alberga varias bases militares clave, instalaciones de almacenamiento de municiones y combustible, así como tropas estadounidenses.d. Diario en línea “THE CONVERSATION” (CONCESIONARIO CHINO EN PROBLEMAS EN PUERTO DE DARWIN PODRÍA AGRADECER RECOMPRA DE AUSTRALIA, 22 de abril de 2025): “Para 2021, Landbridge había sido demandada por al menos 14 importantes acreedores financieros o comerciales. El Tribunal Popular de Shanghái emitió ejecución de deudas judiciales pendientes por un valor aproximado de 600 millones de dólares. Desde entonces, todos los activos principales del grupo han sido congelados en espera de pago. Las deudas impagadas y los intereses, que ascienden a más de 1.000 millones de dólares, se han transferido a empresas estatales... lo que indica que el grupo se encuentra prácticamente insolvente.”

Isla Margarita es de propiedad 100% privada, a diferencia de todas las otras concesiones portuarias en Panamá que fueron construidas sobre tierras del Estado panameño. PCCP (es decir, sus propietarios estadounidenses) es dueña de sus tierras, no el Estado, por lo cual no puede haber licitación alguna a favor de tercero alguno favorito que vulnere el derecho constitucional a la propiedad privada salvo que este sea el primer gobierno que quiera decirle a los inversionistas internacionales que su inversión no es segura en Panamá, lo cual sería nefasto precedente y desataría demandas y arbitrajes largos y costosísimos.