Replica del abogado de Aaron ‘Ronny’ Mizrachi

Señor

Juan Manuel Diaz

Periódico La Prensa

En su publicación del día de hoy, 19 de marzo de 2026, en la página frontal y en la página 2A a media página bajo el titulo EL TRIBUNAL SUPERIOR SE EQUIVOCO: LA CORTE DECLARA QUE NO HUBO ERROR CUANDO LA JUEZ LLAMO A JUICIO A RONNY MIZRACHI, han sido plasmadas algunas aseveraciones que son totalmente incorrectas y necesitan aclaración a la mayor brevedad posible.

Veamos... El Sr. Aaron Mizrachi era el dueño y único accionista además de beneficiario final de la compañía Caribbean Holding Services LTD, sociedad creada y constituida desde 1997 siendo su compañía operativa. Recibió única y exclusivamente durante los meses de enero a octubre del 2009, donaciones políticas realizadas por empresas filiales de Odebrecht para el torneo electoral que conformo el partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista en alianza. Cabe destacar que, en su declaración indagatoria desde su inicio, así lo manifestó como consta en el expediente. Igualmente manifestó que dichos dineros fueron transferidos en su totalidad sin lucrar un centavo a Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela todavía candidatos, y a la empresa Importadora Ricamar (debo incluir que no fue llamada a juicio) que se encargaba de toda la propaganda en los medios escritos y televisivos ya que no se le otorgaba credito a los partidos, además de gastos de campaña como importación de sweaters, gorras, paraguas y demás. Jamás declaro que le transfirió dinero a nadie mas que a estas 2 personas y empresa, no así como ha sido señalado por su medio, que incluyo a otras personas como los hermanos Martinelli, Ricardo Francolini y Mimito Arias, candidato del CD del 2014 cuando estamos hablando de donaciones del 2009, y que se trató de una donación a una cena para recaudar fondos para su campaña.

Nunca recibió ningún otro dinero de Odebrecht salvo las transferencias del 2009. Importante mencionarlo puesto que otra falsedad expresada en su articulo es que el Sr. Mizrachi recibió en el 2010, transferencias de Innovation Research Engineering Corp. Esto cobra relevancia puesto que las pruebas que presento la fiscalía de los estados Unidos son del 2010 en adelante.

Mi representado seguirá ejerciendo su legitima defensa donde se comprobará su completa inocencia ya que nunca fue funcionario público, ni le fue pagado ningún soborno, y se ha visto envuelto en un proceso injusto por mas de 10 años. Y los hechos ocurrieron hace 17 años.

En espera que se le haga justicia, me suscribo,

LCDO. BASILIO ENRIQUE GONZALEZ

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