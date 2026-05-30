Exclusivo

Panamá, 28 de mayo de 2026

Señor Jorge Molina Mendoza

Presidente y director Editorial Diario La Prensa

Presente

Respetado Sr. Molina:

En representación de Cobre Panamá, deseamos expresar nuestra profunda preocupación y desacuerdo respecto a las noticias publicadas sobre los eventos eléctricos registrados el pasado 25 de mayo, particularmente por la manera en que algunos titulares y enfoques editoriales han presentado conclusiones alarmistas y técnicamente imprecisas que no reflejan el contenido real de los informes preliminares del Centro Nacional de Despacho (CND).

La cobertura publicada por La Prensa ha generado una percepción equivocada sobre la magnitud y alcance de los eventos ocurridos, afectando injustificadamente la reputación de nuestra empresa y contribuyendo a desinformar a la opinión pública sobre un tema de alta complejidad técnica. Los documentos oficiales del CND describen claramente dos eventos distintos ocurridos ese día, en horarios diferentes y con características técnicas diferentes.

El primero, registrado a las 11:59 a.m., correspondió a la salida temporal de una unidad de generación en Cobre Panamá, lo que provocó la activación automática de mecanismos de protección del sistema eléctrico regional, incluyendo una apertura temporal de la interconexión México–Guatemala. El propio informe señala que ENSA y EDEMET reportaron normalización minutos después, así como el restablecimiento de la interconexión regional.

Resulta particularmente preocupante que se haya presentado este hecho como si hubiese implicado que países completos quedaron sin suministro eléctrico, cuando el propio informe técnico no sostiene dicha afirmación. Una apertura temporal de interconexión corresponde a un mecanismo automático de protección del sistema eléctrico regional y no equivale, bajo ningún criterio técnico, a un apagón regional.

Posteriormente, a las 3:59 p.m., ocurrió un segundo evento independiente, clasificado por el mismo CND como un evento de transmisión, sin relación directa con el primero.

En este contexto, consideramos indispensable evitar interpretaciones que conduzcan a conclusiones erróneas o exageradas sobre el alcance regional de los eventos registrados el 25 de mayo, particularmente cuando dichas interpretaciones terminan atribuyendo a Cobre Panamá consecuencias que no están respaldadas por los informes técnicos oficiales.

Entendemos plenamente la importancia del debate público y de la labor informativa en temas de interés nacional. Sin embargo, precisamente por la relevancia de estos temas, resulta fundamental que la cobertura periodística se sustente en interpretaciones técnicas completas, rigurosas y diferenciadas, especialmente cuando se trata de asuntos complejos relacionados con estabilidad eléctrica e interconexión regional.

Cabe destacar que la empresa atendió y compartió oportunamente toda la información solicitada por la periodista para la elaboración de notas relacionadas, tal como lo hemos hecho de manera consistente ante consultas y requerimientos periodísticos relacionados con nuestras actividades.

Nos preocupa además que, pese a contar con información técnica suficiente para contextualizar adecuadamente los hechos, la publicación haya optado por enfoques y titulares que amplifican interpretaciones incorrectas sobre el alcance de los eventos.

Consideramos que este tipo de tratamiento editorial no contribuye a una discusión pública seria ni responsable sobre un tema de alta sensibilidad para el sistema eléctrico regional y para la reputación de las empresas involucradas. Así mismo es importante que la información presentada permita a los lectores comprender adecuadamente el contexto y alcance de cada evento, en apego a los hallazgos técnicos disponibles.

Reiteramos nuestro interés en sostener una reunión con usted, a la mayor brevedad posible, con el propósito de abordar estas preocupaciones y fortalecer los espacios de intercambio y diálogo entre La Prensa y Cobre Panamá sobre distintos temas de interés público relacionados con la empresa.

Atentamente,

COBRE PANAMÁ

Maru Galvez

Gerente de Relaciones Públicas

cc: Sudy S. de Chassin, Gerente General

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