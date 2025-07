República de los absurdos: Voltaire y el despertar cívico que Panamá necesita

Exclusivo Suscriptores

“Quienes pueden hacerte creer absurdos, pueden hacerte cometer atrocidades”. Esa frase de Voltaire, escrita hace más de dos siglos, podría estar grabada en la entrada del Palacio Legislativo de Panamá. No como adorno, sino como advertencia.

Durante años, los ciudadanos panameños hemos aceptado ideas absurdas sin cuestionarlas. Nos han hecho creer que la política es asunto exclusivo de los políticos; que la corrupción es parte de nuestra cultura; que mientras haya algo de dinero en el bolsillo, no hay motivo para protestar; que exigir derechos es sinónimo de ser conflictivo; y, la más peligrosa de todas, que nada va a cambiar, así que es mejor reírse y seguir como si nada.

Aceptar estos absurdos ha conducido a atrocidades cívicas: millones desperdiciados en contratos oscuros, escuelas abandonadas, servicios públicos indignos, justicia selectiva y un sistema que perpetúa privilegios heredados. Mientras tanto, el ciudadano observa —a veces con rabia, otras con resignación y, con demasiada frecuencia, con apatía.

El problema no es únicamente político; es también cultural y educativo. Aquí entra en juego otra lección de Voltaire: sin pensamiento crítico, cualquier mentira se convierte en verdad. La educación cívica panameña ha sido durante mucho tiempo una repetición de fechas, símbolos y nombres, pero no enseña a ser ciudadanos activos. No se aprende a fiscalizar, a exigir transparencia ni a organizarse colectivamente.

Y cuando una sociedad no sabe cómo ejercer sus derechos, se vuelve espectadora de su propio deterioro. Lo que no se defiende, se pierde.

Sin embargo, aún hay esperanza. El pensamiento crítico no es un lujo académico, sino una herramienta de supervivencia democrática. Panamá necesita una revolución cívica silenciosa pero firme, nacida en las aulas, los barrios, las redes sociales y las conversaciones cotidianas. A continuación, algunas propuestas realistas para impulsar ese cambio:

1. Reformar la educación cívica desde sus cimientos. Debe dejar de ser meramente teórica para volverse práctica: debates simulados, análisis de noticias, estudio de leyes vigentes y proyectos comunitarios. La ciudadanía no se aprende solo en un pupitre, sino en la acción.

2. Crear observatorios ciudadanos escolares y universitarios. Espacios donde jóvenes analicen la gestión pública, investiguen presupuestos locales y comprendan el funcionamiento del Estado. Esto no solo forma ciudadanos informados, sino también comprometidos.

3. Fortalecer medios comunitarios y redes informativas ciudadanas. Más allá de los memes políticos, se necesitan plataformas que ayuden a desmontar narrativas manipuladoras y a construir pensamiento colectivo. Informar también es educar.

4. Fomentar la educación emocional y el pensamiento activo. Es natural sentir hartazgo, pero no podemos permitir que se convierta en apatía. La frustración debe canalizarse en propuestas, y la indignación, en acción organizada.

Este cambio no depende solo del gobierno, sino de cada ciudadano. Voltaire lo entendía bien: la libertad no se hereda, se defiende con pensamiento, palabra y acción. En voz baja o en voz alta, pero nunca en silencio.

Panamá no necesita más promesas vacías, sino una ciudadanía despierta. Una sociedad que deje de creer en absurdos y comience a asumir su responsabilidad histórica. La política no es una farsa inevitable: es el escenario donde se decide nuestro presente y nuestro futuro.

La próxima vez que escuches frases como “nada va a cambiar”, “todos son iguales” o “para qué meterse en eso”, recuerda a Voltaire. Esas ideas no son inocentes: son el caldo de cultivo perfecto para el abuso, la indiferencia y el retroceso.

Pero también recuerda esto: cada vez que alguien piensa, pregunta, se organiza o se atreve a decir la verdad, una atrocidad se detiene y una democracia se fortalece.

La autora es profesora de filosofía.