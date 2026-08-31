Rescatando al general santanero

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

José Domingo Espinar nació en Panamá, en 1791, sin que se conozca la fecha exacta, en el barrio de Santa Ana. Se casó con la panameña Josefa de los Ríos en 1815 y enviudó. Luego volvió a casarse con la limeña Lorenza Rueda en 1834, con quien formó una familia en Perú.

En Lima, Perú, en el distrito de Magdalena del Mar, bajo el liderazgo de su alcalde, el Dr. Francis Allison Oyague, se ha construido un parque en homenaje a la hermandad peruano-panameña.

El nombre del parque está dedicado al general panameño José Domingo Espinar Aranda, médico, ingeniero y militar. Se graduó de Medicina en la Universidad de San Marcos. Fue capitán médico del Ejército Libertador de San Martín en 1821, cuando se declaró la independencia del Perú. Más tarde se unió al Ejército Unido Libertador, bajo la conducción del libertador Simón Bolívar, donde fue distinguido como médico, secretario privado de Bolívar, jefe del Estado Mayor y general del Ejército Unido Libertador.

Imagen conceptual elaborada con asistencia de IA.

Participó en muchas batallas para afianzar la independencia del Perú. Fue condecorado por el Ejército peruano en varias ocasiones por su entrega y valor en la lucha.

Se destacó junto a los generales Bolívar, Sucre, Alvarado, Arenales, Salóm, Castilla, Gamarra y San Román.

Nació en Panamá, en 1791, sin que se conozca la fecha exacta, en el barrio de Santa Ana. Se casó con la panameña Josefa de los Ríos en 1815 y enviudó. Luego volvió a casarse con la limeña Lorenza Rueda en 1834, con quien formó una familia en Perú.

Fue uno de los fundadores de la Sociedad de Medicina de Lima en 1854 y también de la Sociedad Humanitaria de los Fundadores de la Independencia en 1857, 1858 y 1863, de la que llegó a ser presidente y vicepresidente. Ejerció la docencia en la Universidad de San Marcos y la medicina en Lima y Callao.

Fue senador en el Congreso colombiano y también cónsul en Quito, Ecuador. En Panamá ejerció la medicina por poco tiempo. Fue gobernador de Panamá, nombrado por Bolívar. Durante el destierro de Bolívar, camino de Santa Marta, Espinar declaró la primera separación de Panamá de Nueva Granada y le ofreció a Bolívar la presidencia istmeña para tratar de mantener la unidad de la Gran Colombia, ya despedazada. El Istmo regresó a Colombia por solicitud de Simón Bolívar antes de morir en diciembre de 1830. Espinar se exilió y siguió viviendo en Perú, su segunda patria.

Murió en el Arica peruano, y chileno, el 5 de septiembre de 1865, a los 74 años, sirviendo al Perú durante 34 años de su vida.

Podemos decir que José Domingo Espinar Aranda ha sido el panameño más peruano de los últimos siglos. Tuvo una vida dedicada a la medicina, a la ingeniería y a la milicia por la libertad del Perú y de la América del Sur. También fundó dos periódicos.

Los panameños no debemos olvidarlo; por el contrario, debe ser una referencia moral por su conducta militar, profesional y cívica al servicio de la causa independentista y de la sociedad en la que se destacó por su vida ejemplar.

Este 5 de septiembre se cumplen 161 años de su muerte en el Arica peruano y chileno. Hace un año, la Asociación Cívica General José Domingo Espinar Aranda de Lima, Perú, le envió una carta al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidiéndole que hiciera sus buenos oficios ante el Gobierno chileno para encontrar sus restos, traerlos a Panamá y rendirles los debidos honores. Posteriormente, más de 20 familiares de José Domingo Espinar, nacidos y residentes en Lima, respaldaron esta solicitud. Ojalá el gobierno del presidente Mulino impulse este rescate histórico.

¡Honor y gloria!

La autora es presidenta de la Asociación Cívica General José Domingo Espinar Aranda, fundada en Lima, Perú.