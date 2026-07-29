Resiliencia: la nueva ventaja competitiva

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante décadas, la obsesión de muchas empresas fue una sola: reducir costos. La globalización permitió construir cadenas de suministro extraordinariamente eficientes, con inventarios mínimos, proveedores concentrados y producción “justo a tiempo”. Ese modelo generó importantes ganancias de productividad y rentabilidad. Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado que la eficiencia, cuando no va acompañada de resiliencia, puede convertirse en una vulnerabilidad.

La pandemia fue la primera gran advertencia. Después vinieron las interrupciones en el suministro de semiconductores, las tensiones geopolíticas, la volatilidad energética y las crecientes restricciones al comercio internacional. Ahora, un reciente estudio de Deloitte sobre la industria automotriz analiza cómo el cierre parcial del Estrecho de Ormuz transformó un problema energético en un choque sistémico que afecta simultáneamente el costo de la energía, los derivados petroquímicos, los metales y el transporte internacional.

Aunque el análisis se centra en el sector automotriz, sus conclusiones trascienden ampliamente esa industria. La verdadera lección es que las organizaciones ya no enfrentan riesgos aislados, sino sistemas de riesgos interconectados.

Cuando una empresa depende de una sola región para obtener materias primas, de un único proveedor para componentes críticos o de una sola ruta logística para abastecer sus mercados, cualquier interrupción puede propagarse rápidamente por toda la organización. El costo de detener una línea de producción suele superar ampliamente el ahorro obtenido durante años de optimización.

Por ello, la resiliencia dejó de ser un concepto asociado exclusivamente con la gestión de riesgos para convertirse en una decisión estratégica.

Esto implica cambiar la pregunta tradicional de “¿cómo reducimos costos?” por una mucho más relevante: “¿cómo aseguramos la continuidad del negocio?”

La respuesta pasa por construir cadenas de suministro más visibles, diversificadas y flexibles. Significa conocer no solo a los proveedores directos, sino también a los de segundo y tercer nivel; identificar materiales críticos; desarrollar fuentes alternativas de abastecimiento; revisar cláusulas contractuales; fortalecer el uso de analítica e inteligencia artificial para detectar riesgos tempranamente; y mantener capacidades de respuesta antes de que las crisis ocurran.

La tecnología desempeña un papel determinante en esta transformación. La inteligencia artificial, el análisis predictivo y los gemelos digitales permiten anticipar interrupciones, simular escenarios y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.

La resiliencia ya no depende únicamente de la experiencia de los equipos; depende cada vez más de la capacidad para convertir información en acción.

Sin embargo, quizás el cambio más profundo sea cultural.

Durante años, muchas organizaciones premiaron exclusivamente la eficiencia operacional. Hoy también deben valorar la redundancia inteligente, la diversificación y la capacidad de adaptación. Mantener proveedores alternativos, inventarios estratégicos o infraestructura energética más robusta puede parecer más costoso en el corto plazo, pero representa una inversión en continuidad y competitividad de largo plazo.

Esta reflexión resulta particularmente relevante para Panamá. Nuestra posición geográfica nos convierte en un nodo logístico de enorme importancia mundial. Sin embargo, esa ventaja natural debe complementarse con cadenas de suministro más inteligentes, infraestructura digital robusta, mayor integración tecnológica y políticas que fortalezcan la competitividad de nuestras empresas frente a un entorno internacional cada vez más incierto.

Más allá de su vocación logística, Panamá puede convertirse en un destino estratégico para empresas que buscan establecer centros regionales de abastecimiento, ensamblaje, distribución y servicios corporativos.

La competencia por atraer estas inversiones es intensa, y los países que ofrecen certeza regulatoria, capital humano calificado, infraestructura moderna y procesos eficientes son los que captan los mayores beneficios. Una estrategia nacional enfocada en fortalecer estos pilares permitiría incorporar al país en segmentos de mayor valor agregado dentro de las cadenas globales de suministro, generando empleos mejor remunerados, ampliando la base tributaria y reduciendo la dependencia de sectores tradicionales de la economía.

Las organizaciones que liderarán la próxima década no serán necesariamente las que produzcan al menor costo. Serán aquellas capaces de seguir operando cuando otros se detienen.

Porque la verdadera ventaja competitiva ya no consiste únicamente en hacer las cosas más barato. Consiste en tener la capacidad de seguir haciéndolas cuando el mundo cambia inesperadamente. En un entorno donde la incertidumbre dejó de ser la excepción para convertirse en la regla, esa capacidad puede marcar la diferencia entre sobrevivir o liderar.

El autor es socio líder Deloitte Panamá.