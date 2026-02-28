Riesgos en la salud en el mundial de fútbol

Exclusivo Suscriptores

En las últimas tres citas mundialistas ha habido más de un millón de personas extranjeras visitando las sedes y, se ha reportado un aumento de enfermedades, sobre todo infectocontagiosas.

Hay mucho entusiasmo en la población, sobre todo en jóvenes, por acudir al Mundial de Fútbol de 2026. Esta ilusión seguro también es compartida por fanáticos de los otros 47 países que acudirán a la cita del deporte con más seguidores en el mundo.

A falta de 6 países por clasificar, habrá al menos 12 países de América, 12 de Europa, 10 de África, 6 de Asia y 2 de Oceanía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque existe el riesgo de transmisión de enfermedades.

En las últimas tres citas mundialistas ha habido más de un millón de personas extranjeras visitando las sedes y, aunque no se han reportado epidemias, sí ha habido aumento de enfermedades, sobre todo infectocontagiosas, con el teórico riesgo de llevar dichos agentes infecciosos a sus respectivos países.

En 2025 hubo un aumento de casos de sarampión, tosferina y otras enfermedades transmisibles en diferentes países del mundo. Los tres países sedes del mundial no escaparon de esta realidad. De hecho, en este momento hay un brote de sarampión en México que afecta a todo el país, incluyendo las tres sedes (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Aunque Panamá, al menos en fase de grupos, no jugará en México, las personas se trasladan entre sedes y el contagio de esta enfermedad es muy fácil. Se cree que cada infectado puede contagiar entre 12 y 18 personas. Es la enfermedad infectocontagiosa de mayor transmisibilidad conocida en el ser humano.

El sarampión es una de las enfermedades infecciosas de más fácil transmisión. Ya en el Mundial de 2010 hubo un aumento de los casos de esta enfermedad.

Es importante recordar que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cobertura de vacunación en general ha disminuido significativamente en muchos países. Por lo tanto, mi recomendación es que quienes piensan asistir al evento verifiquen si tienen completo su esquema de vacunación, incluyendo las variantes necesarias en caso de enfermedades crónicas. Recuerden que Panamá tiene un excelente programa de vacunación, gratuito en todos los centros de salud y policlínicas del territorio nacional. Unas buenas vacaciones empiezan con una adecuada planificación: revise su esquema de vacunación desde ahora.

Las intoxicaciones alimentarias son otras afecciones que también pueden alterar sus planes de disfrutar el Mundial. En estos eventos, la alimentación es inusual en cantidad y variedad y, en muchas ocasiones, en lugares sin las mínimas medidas de higiene, por lo que hay que observar bien dónde y qué se comerá. Si usted ve un lugar sucio o con personal desaseado, evite comer ahí.

Además, la ingesta de licor suele aumentar en estas actividades. Siempre trate de estar en grupo, con gente conocida, y evite conducir bajo los efectos del alcohol.

Otro riesgo importante, agravado por la ingesta de licor, es el golpe de calor por deshidratación extrema. Recordemos que el evento se realiza en época de verano en lugares que históricamente presentan altas temperaturas. Además, generalmente se camina más de lo usual para llegar a los estadios. Es fundamental tomar agua durante todo el día y la noche.

Recuerde que cada uno es su primera línea de seguridad y absolutamente responsable de su salud.

La idea de este artículo no es que se abstengan de ir a apoyar a la selección de fútbol. Por el contrario, que vaya todo aquel que pueda, pero que vaya protegido. Cuídese y no permita que un viaje de placer se convierta en sufrimiento.

El autor es médico.