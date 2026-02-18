Riesgos, señales y prevención: entendiendo el cáncer colorrectal

Exclusivo Suscriptores

En tiempos recientes, nos hemos enterado de la lamentosa muerte del joven actor Chadwick Boseman, actor de la famosa película Black Panther, debido a cáncer colorrectal, el cual está ganando terreno en jóvenes a nivel mundial y continúa incrementando su incidencia.

El cáncer colorrectal se trata del crecimiento descontrolado de células malignas en el intestino grueso —colon o recto— de las personas. Por lo general, este tipo de cáncer se origina en lesiones llamadas pólipos, las cuales, al ser detectadas a tiempo, pueden ser tratadas y evitar que el cáncer prolifere.

A nivel mundial, se estiman más de dos millones de casos nuevos y casi un millón de muertes anualmente. En la región de las Américas, el cáncer colorrectal es el tercero más común, con casi 120,000 muertes al año. En Panamá, es una de las principales causas de muerte por cáncer, representando el 8.4% de los casos de cáncer, traducido en 350 muertes cada año. A pesar de ser un tipo de cáncer altamente tratable al ser detectado a tiempo, más del 60% desenlaza en muerte en nuestro país. Esta alta mortalidad denota nuevamente un sistema de detección y control de cáncer fallido.

Entendiendo el contexto

Reiteradamente, el desenlace está en nuestras manos. Ante todo, debemos entender de qué se trata. El cáncer colorrectal, comúnmente denominado cáncer de colon, tradicionalmente afectaba a personas mayores de 50 años. Hoy en día, estamos viendo frecuentemente casos de personas jóvenes aquejadas por este tipo de cáncer. Existen varios factores que pueden estar afectando la situación actual.

Los alimentos ultraprocesados, altos en azúcares, aditivos y grasas, como papitas, frituras, enlatados y bebidas altamente azucaradas, están ligados directamente a este y otros tipos de cáncer. Debemos procurar alimentarnos de la manera más natural posible, consumiendo frutas, vegetales y bebiendo mucha agua. En Panamá, factores como la falta de tiempo y transporte eficiente nos obligan a desayunar frituras, almorzar comida rápida y cenar tarde en la noche. Este estilo de vida afecta tremendamente nuestra salud y reposa en nuestras manos cambiar de manera positiva estos factores.

¿Qué podemos hacer?

Al igual que con otros tipos de cáncer, la detección temprana es clave para sobrellevar el cáncer colorrectal. Al saber que se está viendo cada vez más cáncer colorrectal en jóvenes, debemos procurar hacernos una colonoscopia inicial a los 45 años, o antes, de existir riesgo familiar. Esta puede servir de referencia más adelante. Si todo sale bien, la siguiente colonoscopia se hace diez años después. Se ha demostrado que realizar colonoscopias regulares puede disminuir hasta el 53% de la mortalidad. Y son especialmente importantes si hay historial familiar de cáncer colorrectal.

Está en nuestras manos mantenernos saludables. Además de las colonoscopias, existen actividades que nos ayudan, a través de una alimentación rica en fibra, reducción de consumo elevado de carnes rojas, grasas saturadas y alcohol, y, por supuesto, mantener un peso saludable, no fumar y conservar la actividad física. La obesidad hoy en día representa hasta el 70% de la población en Panamá y es una de las causas principales de al menos trece tipos distintos de cáncer, incluyendo cáncer de mama, colorrectal y endometrial, entre otros.

Debemos conocer bien nuestro cuerpo y prestar atención a cualquier cambio. Los síntomas comunes del cáncer colorrectal incluyen cambios en los hábitos intestinales, sangre en las heces, dolor abdominal y pérdida marcada de peso. La inflamación recurrente por algunas bacterias, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn puede ser causal de cáncer colorrectal. A menudo, como con otros tipos de cáncer, las etapas tempranas son asintomáticas; por ende, la importancia de la detección temprana para recibir tratamiento oportuno.

Las formas de tratamiento habituales incluyen cirugía, medicamentos, quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia, y dependen de la etapa en la cual se detecta el cáncer. El pronóstico de supervivencia a cinco años puede ser tan elevado como el 90% de los casos, con detección temprana. Por lo que insistimos en la detección temprana, la buena alimentación, la actividad física y conocer nuestro cuerpo. Cambiemos nuestra manera de pensar, evitemos esperar a enfermarnos para acudir al médico, mantengamos nuestra buena salud y controlemos las enfermedades.

La autora es doctora en salud pública.