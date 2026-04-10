Río Indio y continuidad institucional del Canal

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Desde 1936, hace 90 años, las administraciones de Estados Unidos y Panamá del Canal de Panamá vienen estudiando el embalse del río Indio como la opción prioritaria entre 40 alternativas analizadas, para mitigar el creciente estrés hídrico sobre el Canal. Mientras se pospone la ejecución del proyecto, el régimen de lluvias sobre la cuenca del Canal disminuye y la cuenca del río Indio es ocupada por nuevos residentes, generando creciente estrés social sobre la misma.

En los últimos 50 años, desde 1982-1983, se registran fenómenos de El Niño en Panamá, causando déficits históricos de lluvia, sequías severas e impactos sobre el Canal y el sector agropecuario. El Niño se repitió en 1997-1998, 2015-2016 y en 2023.

En 2023 produjo el segundo año más seco en 110 años de historia del Canal, provocó sequías severas y redujo las lluvias hasta en un 30% en la cuenca del Canal, lo que causó niveles críticos en el lago Gatún, forzando a la ACP a reducir el calado y a limitar los tránsitos diarios de buques a 24-30, por debajo del promedio habitual de 36-38. El Niño también generó altas temperaturas, acelerando la evaporación sobre el lago Gatún.

Hace poco, el IMHPA proyectó una alta probabilidad (>60%) de que El Niño regrese a Panamá entre junio y agosto de 2026.

El embalse de río Indio podría aportar a la cuenca del Canal entre 605 y 825 millones de galones diarios (MGD) de agua, sobre todo durante la temporada seca. Este volumen permitiría la disponibilidad de agua cruda para el consumo humano de la zona metropolitana de Panamá para los próximos cincuenta años. El consumo de agua potable de esta zona es de entre 350 y 400 MGD.

La diferencia del suministro de agua de río Indio, es decir, los otros 400 MGD, proporcionará suficiente agua para garantizar las operaciones del Canal, también para los próximos 50 años.

La ACP estima licitar el proyecto a inicios de 2027, iniciando primero con el traslado de los residentes de la cuenca y continuando después con la construcción de las obras civiles para el quinquenio 2028-2033.

El proyecto, con una inversión estimada de $1,500 millones, contempla el reasentamiento de 550 familias (cerca de 2,500 personas) de unas 38 comunidades e implica la construcción de una presa y un túnel de 9 kilómetros para trasvasar agua por gravedad, del embalse de río Indio hacia el lago Gatún.

Esas 550 familias tienen diversas visiones e intereses y algunas son apoyadas por organizaciones sociales y religiosas con agendas diversas. La ACP ha avanzado en preacuerdos con un sector de las mismas, y existen algunas familias que se oponen a su traslado. Tal conducta es usual en estos procesos.

De necesitarse, la ACP debería buscar interlocutores que les transmitan confianza y crear las condiciones para un diálogo real y respetuoso, que cumpla con sus aspiraciones y garantice la ejecución del proyecto.

A lo externo, desde diciembre de 2024, Donald Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con retomar el control del Canal de Panamá, argumentando una “completa estafa”, supuesta influencia china y tarifas injustas. Califica la reversión del Canal a Panamá como un error.

La ACP cuenta con el soporte constitucional y legal, y suficiente apoyo de la opinión pública para superar dichas amenazas internas y externas. Su Junta Directiva deberá ser la garante de la continuidad institucional del proyecto de río Indio, y acompañar al administrador electo a mantenerse dentro de la hoja de ruta del mismo.

Para el país y para la ACP es vital culminar con el proyecto de río Indio, porque garantiza agua para la vida de la región metropolitana y recursos económicos para mejorar la calidad de vida de todos. Deberá llevar adelante una robusta agenda de comunicación para que el mundo perciba que Panamá tomó la decisión en firme de mitigar los estreses hídricos sobre la cuenca del Canal.

No le demos a nuestros detractores externos y a Donald Trump la razón para quitarnos el Canal por nuestra incompetencia.

El autor es exmiembro de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y exministro de la Presidencia.