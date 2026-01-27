Panamá, 27 de enero del 2026

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Proyecto hídrico

    Río Indio y el Canal: decisión estratégica para la economía

    Julio Javier Trelles Metzner

    Río Indio no es un proyecto menor; es una decisión estratégica que garantiza el suministro de agua potable y la continuidad operativa del Canal. Este activo geopolítico sostiene una parte considerable de la actividad económica y la capacidad fiscal del Estado. Hablar del reservorio de agua sin reconocer esto es perder la perspectiva. La operación del Canal condiciona cadenas logísticas globales y la estabilidad macroeconómica de Panamá, por lo que cualquier política hídrica debe tratarse como política de Estado.

    Las inquietudes sobre desplazamientos y pérdida de hábitats son legítimas, pero deben responderse con evidencia técnica y compromisos operativos.

    Una hoja de ruta consonante requiere que las medidas de mitigación sean operativas desde el diseño. Los estudios serios no solo identifican impactos, sino que proponen planes de reubicación con compensación justa y reconversión productiva. Convertir estas medidas en fideicomisos con gobernanza y auditoría externa transforma promesas en obligaciones, garantizando que los costos sociales no recaigan sobre las comunidades.

    Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la vía interoceánica aporta de manera sostenida alrededor del 11% del producto interno bruto nacional, incluyendo transferencias directas al Tesoro y efectos indirectos en logística y comercio. Si la ciencia prueba que Río Indio puede reducir de forma significativa las restricciones de agua, esos resultados deben ser públicos y verificables. Cuando los supuestos resisten la revisión técnica, la decisión responsable es avanzar; si no, corresponde replantear. Ese es el verdadero estándar para una decisión de Estado.

    Llevar a cabo Río Indio es necesario para garantizar el agua y proteger nuestra economía. Defender el Canal y a las comunidades no son objetivos opuestos. La ACP inició procesos técnicos sin renunciar a las salvaguardas ambientales. A la sociedad nos corresponde respaldar este esfuerzo institucional, exigiendo transparencia y cumplimiento de los compromisos que se adquieran.

    El autor es empresario.

