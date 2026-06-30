Río Indio y el riesgo de contaminación minera

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Los trabajos de ampliación del suministro de agua en río Indio para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) introducen una nueva variable: el riesgo de contaminación por residuos mineros de la principal fuente de agua potable del país, de la que se abastecen, a través de ocho plantas potabilizadoras alimentadas por el lago Gatún, cerca de 2 millones de panameños.

Estas son:

-Planta potabilizadora de Chilibre, la más grande del país.

-Mount Hope y Sabanitas.

-Plantas de Panamá Oeste, que abastecen a Arraiján y La Chorrera.

-Plantas menores en Gatún y Miraflores.

La distancia más corta entre el curso del río Indio y las instalaciones de Firts Quantum Minerals (FQP) es de entre 28 y 35 kilómetros.

Según un estudio publicado por El Mercurio (Chile) el 7 de abril de 2024, el impacto ambiental de la actividad minera puede extenderse hasta 70 kilómetros alrededor de la operación.

Investigaciones lideradas por la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Chile, divulgadas por BiobioChile, identificaron un impacto ambiental que se extiende hasta 70 kilómetros en localidades de Antofagasta debido al auge de la minería. El análisis de los anillos de árboles y del polvo acumulado en viviendas revela un aumento significativo de metales desde la década de 1990, relacionado con la expansión de esta actividad.

El estudio, publicado en la revista Science of The Total Environment, destaca la presencia de metales como antimonio y cadmio, cuyo incremento coincide con el auge minero impulsado por la demanda mundial de minerales.

En numerosas ocasiones, Etesa, a través de su Dirección de Hidrometeorología, ha informado sobre la presencia en Panamá de partículas del fenómeno conocido como la nube de polvo del Sahara. Esta condición se registra cada año en el Caribe durante el mes de junio. La nube tiene su origen en el desierto del norte de África y puede desplazarse hasta 10 mil kilómetros hacia occidente. Si el polvo del Sahara puede recorrer miles de kilómetros hasta llegar a Panamá, ¿por qué el polvo generado por la mina no podría desplazarse hasta el nacimiento del río Indio?

Si se considera un radio de 70 kilómetros alrededor de la mina, el área potencialmente afectada por FQP alcanzaría 9,700 kilómetros cuadrados, equivalentes al 11% del territorio nacional.

En ese escenario, las aguas potencialmente contaminadas recorrerían el curso del río Indio hasta las nuevas instalaciones proyectadas por la ACP, desde donde serían conducidas al lago Gatún mediante un túnel de:

-5 metros de diámetro.

-9 kilómetros de largo.

Nuestros gobernantes y sus socios, en la mayoría de los gobiernos posteriores a Gillermo Endara (1989-1994), han promovido abiertamente la minería en Panamá, hasta el punto de que, en ocasiones, parecieran confundirse con accionistas de FQP.

La literatura científica ha documentado ampliamente la relación entre la exposición a determinados metales y diversas enfermedades, entre ellas afecciones neurológicas, hematológicas, cardiovasculares y respiratorias, además de algunos tipos de cáncer.

Cabe preguntarse si, además de una eventual contaminación en un radio de 70 kilómetros alrededor de la mina, los gobernantes —elegidos por apenas el 30% de la población— estarían dispuestos a poner en riesgo las fuentes de agua potable de las que dependen 2 millones de panameños abastecidos por el lago Gatún.

Y también cabe preguntarse por el principal activo estratégico del país: la ACP. Las consecuencias podrían ser impredecibles, incluso con posibles afectaciones a estructuras existentes de acero al carbono por intercambio iónico.

También podrían verse comprometidas las cabeceras de ríos, quebradas y fuentes de agua de las vertientes del Atlántico y del Pacífico, así como numerosas comunidades que hoy ya padecen la falta de agua potable, como ocurre en las provincias centrales.

Muchos de estos problemas pudieron prevenirse o mitigarse mediante una atención oportuna a las fuentes de contaminación.

Si la incompetencia para resolver un problema tan básico para la supervivencia como el agua potable ha caracterizado a los gobiernos posteriores a la dictadura, ¿cómo podremos enfrentar a una multinacional minera que:

-Ha actuado sin consideración hacia nuestro medio ambiente, bajo la mirada cómplice de distintos gobiernos.

-Cuando agote el mineral, se retirará después de haber pagado únicamente el 4% del valor del cobre, mientras ha contaminado el país con termoeléctricas para extraer molibdeno, oro y otros metales.

-Sus aliados en gobiernos recientes podrían incluso abrir la caja de Pandora legal para explotar, en el futuro, otros yacimientos, como Cerro Colorado.

Recordemos que los panameños tenemos la obligación de proteger nuestros recursos naturales y bienes nacionales frente a la voracidad de intereses extranjeros y nacionales.

El autor es ingeniero y especialista en control de la corrosión y protección catódica (NACE).