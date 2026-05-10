Roberto Hernández y la ética

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Leí un artículo en un diario de la localidad cuyo título era Cuando la ética se pierde, el país paga las consecuencias. Me preguntaba si era posible que la Ética se perdiera y recordé las lecciones del maestro Roberto Hernández, quien define a “la ética como la disciplina filosófica que estudia la moralidad”. Por lo tanto, una disciplina no se puede perder, lo importante es reforzar su enseñanza en todos los niveles. En vista de eso, me propuse escribir un breve artículo sobre Hernández haciendo referencia a su obra.

La formación de Hernández fue eminentemente estadounidense. Realizó sus estudios de Bachelor of Scienceen la Universidad de Georgetown en Washington. De igual forma cursó su máster y también materias de doctorado en esta universidad. Por muchos años enseñó en la Universidad de Panamá fundamentalmente los cursos de ética, lógica y filosofía contemporánea.

Hernández reúne en tres volúmenes, Cuatro ensayos de bioética (2001), Ensayos sobre el pensamiento filosófico contemporáneo (2002) y Ensayos irreverentes (2013), parte de su pensamiento. Una propuesta cuyo derrotero consiste en un examen de los problemas éticos y un estudio sistemático de corrientes y figuras que han marcado la filosofía analítica, el postmodernismo y la filosofía de la mente.

En Cuatro ensayos de bioética, Hernández aborda temas como el aborto, la eutanasia, la reproducción asistida y la clonación humana. Cada ensayo combina análisis de argumentos morales y las diversas posiciones, entre ellas la conservadora y moderada. Complementan el volumen, una interesante introducción de Alonso Villarreal Pinzón y comentarios críticos de Ricardo Arias Calderón. Todos profesores en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá.

En el segundo volumen articula los aspectos fundamentales de la filosofía analítica, pasando revista a filósofos como Frege, Russell, Wittgenstein y una lectura del giro lingüístico y algunos aspectos sobre el postmodernismo de Derrida y Lyotard. Además, ofrece reflexiones sobre el utilitarismo y la deontología.

Esto último guarda una estrecha relación con su último libro que, lamentablemente no pudo presentarlo. Recoge textos breves que van desde el uso del condón hasta preguntarse si se justifica el suicidio asistido y la eutanasia, también se preguntó si el feto es un ser humano. Este pequeño libro también incluyó una reflexión filosófica sobre el aborto de Arias Calderón.

Hernández privilegió la claridad terminológica y el análisis lógico de argumentos. Los ensayos no son sólo exégesis filosófica, buscan orientar las discusiones éticas con fundamentos. Son libros útiles tanto para estudiantes y profesores de filosofía como para profesionales de la salud, diputados y público interesado en la ética, nos invitan a abordar las discusiones éticas con argumentos filosóficos sólidos.

El autor es doctor en filosofía.