El rol de la fiscalización en prevenir la corrupción

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Desde nuestra vida republicana en 1904 con el Visitador Fiscal, en 1918 con el Agente Fiscal y desde 1930 con lo que hoy conocemos como la Contraloría General de la República (CGR), recae la responsabilidad de fiscalizar la Hacienda Pública. La Constitución Política de la República y la Ley Orgánica de la Contraloría definen el accionar que debe ejercer en el cumplimiento jurídico, económico y técnico.

Estos preceptos otorgan atributos de enorme valía para desestimar cualquier desempeño débil, pues la institución ha sido fortalecida con una estructura sustancial en siete pilares:

Ente independiente. Fiscalizar, regular y controlar actos de manejo. Examinar, intervenir, fenecer y juzgar cuentas. Inspeccionar e investigar operaciones que afecten el patrimonio. Presentar denuncias. Recabar informes sobre la gestión fiscal. Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad según casos o actos.

Está concebida para hacer lo correcto dentro de las garantías constitucionales, evitando infringir la ley, omitir funciones o extralimitarse.

Entonces, ¿por qué la ciudadanía percibe insatisfacción en el servicio de fiscalización frente a las irregularidades o actos de corrupción? Esta interrogante refleja que aún hay un largo camino, pues lo que se espera es construir una institución genuina, legítima y reparadora de los tejidos sociales.

Alejandro Tapia, contralor general en 1932, expresó: “Conviene dejar sentado que la independencia de la CGR, envuelta en atender las sugestiones del presidente de la República, pierde casi totalmente su eficacia y lleva el manejo y control de los fondos públicos a los viejos peligros que derivan de la intromisión de la política y de otras influencias en los problemas de las finanzas públicas”.

Rubén Carles, contralor general en 1990, encarnó la mayor expresión de lo que significa ser contralor: heterogéneo, firme y comprometido en el equilibrio fiscal, exigente en la rendición de cuentas y enérgico en el control del manejo de los fondos y bienes públicos frente a los tres órganos del Estado.

Hoy se requieren cualidades imprescindibles para un buen desempeño en tiempos difíciles:

Valentía para ejecutar los siete pilares, preguntándose: ¿qué tanto amas a tu patria?

Comportamiento ético organizacional, cuestionándose: ¿te someterías a la exigencia ética institucional o aplicarías un relativismo ético, siendo tu propia brújula moral?

La corrupción, mal endémico, se escabulle impunemente y se refleja en los deficientes servicios básicos como educación o salud. Cada acto corrupto erosiona oportunidades y profundiza desigualdades.

¿Cómo enfrentarla desde la fiscalización estatal? Con tecnología, métodos analíticos y la reducción de discrecionalidad. Algunas propuestas son:

Aplicar técnicas uniformes en la revisión de ingresos y gastos públicos.

Implementar el MSS como control de calidad.

Establecer reglas claras, como evitar reconocer CxP sin el refrendo de la CGR, ya que esto propicia déficits recurrentes y daña las finanzas públicas.

Como primer paso, se propone la estandarización y la creación de un organismo colegiado de control y fiscalización gubernamental: el Consejo Integral de Fiscalizadores Estatales (CIFE), conformado inicialmente por la CGR, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas.

El autor es tesorero del Municipio de Colón.