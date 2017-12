La ruptura de relaciones

Con el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el país de Taiwán, el día 12 de junio, se concluye una relación diplomática de 107 años. La justificación que motivó este rompimiento fue que se trataba de una presión por parte de China. De hecho, fue una presión de China bloquear la entrada de Taiwán a la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán indicó en un comunicado que, al romper las relaciones, el presidente Varela había ignorado la amistad entre sus países y los esfuerzos que Taiwán había hecho para ayudar al desarrollo general de Panamá.

Tras los acontecimientos, Taiwán cortó inmediatamente todo lazo, cesó todos los proyectos de cooperación bilateral y sacó del país a su personal diplomático y asesores técnicos, añadiendo que no participará en la competencia por la diplomacia monetaria con las autoridades de Pekín.

Expresando su enérgica protesta y condena por las autoridades de Pekín que “intentaron convencer a Panamá de romper los lazos con nosotros, oprimiendo nuestro espacio diplomático para maniobrar y dañar los sentimientos del pueblo taiwanés”.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras el cese de las relaciones diplomáticas entre los dos países, la práctica diplomática permitió al embajador abandonar el país y estará representado por los diplomáticos más experimentados.

Recordemos que los responsables de la política exterior taiwanesa celebraron reuniones de coordinación en respuesta al rompimiento de relaciones, incluyendo lo que fue el plan de retirada de su misión diplomática en Panamá.

En ese entonces Taiwán informó que se suspenderían los proyectos y programas de intercambio entre los dos países.

Según se informó al momento de la ruptura de las relaciones con Panamá, según estadísticas del Ministerio de Comunicaciones de Taiwán, existían 452 empresas navieras taiwanesas, de las cuales 395 son embarcaciones rápidas registradas en el extranjero. El Ministerio de Comunicaciones dijo que 68 embarcaciones de Taiwán estaban registrados en Panamá. La mayoría, 45 de estos buques, son de la empresa Evergreen.

El Ministerio de Comunicaciones dijo que a pesar de que Panamá declaró un trato diplomático con la República Popular de China, el abanderamiento de naves era puramente una consideración comercial y, por lo tanto, no se vio afectada por la ruptura de relaciones.

Casi seis meses más tarde de ese cambio diplomático que hizo Panamá, todavía no conocemos a cabalidad todas las consecuencias de la ruptura con Taiwán. Las décadas de cooperación y colaboración no se borran con facilidad. Esperamos que las relaciones con China Popular, no sean pan para hoy y hambre para mañana.

El autor es estudiante de maestría en administración de negocios en la UIP