Sábado Picante: ‘Momotretos’, la basura legislativa

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Manuel Cohen es de esos diputados que gasta decenas de millones de células cerebrales en buscar una buena idea y aun así no tener ni siquiera una mediocre. Su perseverancia en la búsqueda de algo que justifique el dinero que nos cuesta su presencia en la Asamblea durante estos cinco años y su indiscutible incompetencia lo llevó a presentar lo que él cree que es un hitazo. Se trata de un proyecto que la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional (AN) acaba de aprobar. Como casi todas las ideas de los colegas de su clase –que son los que desgraciadamente abundan en la AN– su iniciativa legislativa tiene dos componentes vitales: fiestas (léase chupatas o juergas) y plata.

Mientras nos hundimos en las complejidades de este nuevo mundo, Cohen no puede salir de su caricaturesca simplicidad. Pretender crear una ley para que todas –sí, todas– las juntas de carnaval del país reciban dinero del Estado para patrocinar la juerga y el derroche, revela un pensamiento irrelevante, casi inexistente, carente de profundidad y de elemental humanidad. Sus electores en Chitré se debaten entre las miserias que provocan el olvido y la indiferencia de los gobiernos, especialmente del actual. A Cohen no le importa si ellos toman agua o no, pero si ellos llegan a recordar que desde hace once meses no pueden tomar agua del grifo, lo mejor es anestesiarlos con alcohol.

Cohen y muchos de sus colegas –unidos por el cordón umbilical de la estupidez– crean leyes basura, convencidos –y con justificadas razones– de que el guaro y el circo les darán los votos que necesitan para salir airosos en las próximas elecciones. Populismo puro, duro y triste, porque es probable que lo consigan, pues, con el cinismo que los ha caracterizado siempre, ahora les garantizan que, pase lo que pase, siempre habrá pachanga, porque ya no tendrán que preocuparse por el dinero. Aunque de los bolsillos de los diputados no saldrá un solo real para eso, sí saldrá de quienes realmente lo necesitan… y no precisamente para festejar.

El diputado chitreano, para darle relevancia a su basura legislativa, acuñó lo que puede ser el lema de su ley: “El carnaval es un motor de identidad cultural”. Será la cultura de él, porque por más popular que sea el carnaval, está lejos de ser cultura en el mejor sentido de la palabra. Sí genera dinero, pero ¿de dónde saca Cohen el sustento de que habría una inyección económica en el interior del país de $300 millones para 2026? ¿Sus números los sacó también de donde sacó su deslumbrante idea de regalar plata en los carnavales? ¿Acaso empezó a gozar del guateque antes de aprobarse el proyecto de ley?

Crear leyes para obligar al Estado a pagar francachelas de políticos es crear motores –parafraseando la jerga engañosa de Cohen– para la displicencia, para el desprecio de las necesidades de la gente; para la complacencia electorera; para drogar la crítica y ensalzar a idiotas borrachos de poder y hambrientos de dinero. Y esto es lo que abunda desde hace ya tiempo: funcionarios que solo trabajan para hacer su dinero, conduciendo este país al desastre social y económico. Lo peor es que tienen mucho éxito en moldear a las multitudes en su propia imagen: cretinos que solo buscan el camino fácil –corto e ilegal– para obtener su adorado dinero, el mismo que ahora servirá para –entre tragos y burlas– brindar a la salud de Manuel Cohen, el dios de los “momotretos” legislativos.