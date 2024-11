Sabemos qué hacer, pero no lo hacemos

Escuchar audio noticia

Los problemas de la Caja de Seguro Social (CSS) son conocidos, al igual que sus soluciones, sin embargo, no se ejecutan. Se sabe que se debe separar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del programa de salud. También se sabe que el programa de salud de la CSS debe unificarse con el del Ministerio de Salud para buscar efectividad y eficiencia.

Se habla mucho del problema de las medicinas y los insumos médicos, pero no se menciona que no se lleva un control adecuado de los medicamentos, laboratorios y exámenes médicos. Estos se autorizan sin ningún tipo de control. Para llevar un control efectivo, se debe tener un expediente médico digital centralizado para cada paciente y se deben realizar auditorías para verificar el correcto uso de las medicinas recetadas, los exámenes y los procedimientos en los laboratorios.

Sabemos que es necesario limitar el número de dependientes para que los servicios de salud no estén sobrecargados. Los no asegurados abusan de los servicios de salud porque no pagan por ellos. Cuando se paga por un servicio, se tiende a utilizarlo de manera más responsable. Todos aquellos individuos que ingresen al sistema de salud por problemas causados por el consumo de tabaco, drogas o alcohol deberían pagar por sus servicios, ya que los efectos nocivos de estas sustancias son bien conocidos. Exigir que los demás paguen por sus consecuencias sería injusto.

Un tema recurrente es el incumplimiento de los horarios de trabajo por parte de los médicos. Además, se abusa de los internos con jornadas laborales excesivamente largas de hasta 48 horas. Por otro lado, los sistemas administrativos de la CSS deben modernizarse para permitir el acceso a los expedientes médicos digitales y a las cuotas o aportaciones a su plan de jubilación.

En cuanto al programa IVM, es evidente que las mujeres viven más que los hombres, por lo que se debería igualar la edad de jubilación. Aquellos que deseen continuar trabajando después de jubilarse deberían contribuir con el doble del aporte si continúan laborando, ya que esto afecta el relevo generacional.

Finalmente, existe una desconexión entre los gobiernos y los ciudadanos. Los ciudadanos demandan justicia y exigen la devolución del dinero que ha sido sustraído de la CSS y de otras instituciones.

El autor es ingeniero.