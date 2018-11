Si no sabemos hacia dónde vamos, no llegaremos nunca

En mis escritos he venido insistiendo acerca de la necesidad de volver a la planificación nacional. Por uno de esos ridículos movimientos ideológicos pendulares que se vuelven moda, producto del acceso al poder de Reagan y Thatcher, se dio la eliminación de la planificación por considerarse un símbolo del socialismo.

En la tormenta de esa moda eliminamos el Ministerio de Planificación para nuevamente recurrir a las ocurrencias del presidente de turno, ocurrencias estas que el siguiente presidente descartaba por ser ideas de su antecesor en el puesto. Resultado: los proyectos de Estado desaparecieron para darle paso a los proyectos de gobierno, todos cortoplacistas, dejando a su paso construcciones a medio hacer y un malgasto casi que criminal de los limitados recursos de un país en desarrollo.

Hoy, el Canal de Panamá, una entidad estatal ejemplo, tiene planificación a 50 años. El Metro también tiene un plan a 40 años. En contraste, ahora cada nuevo gobierno tiene planes para sus cinco años en el poder.

Hace unos días me enteré con agrado de que el MIVI está dejando una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que incluye planes provinciales, solo que con el grave problema de que estos planes a largo plazo no están contemplados en el presupuesto nacional, mientras que algunos proyectos de ordenamiento provinciales que sí están presupuestados no logran el refrendo de la Contraloría, lo cual convierte estos grandes esfuerzos en letra muerta, en libracos de biblioteca, y un malgasto de recursos técnicos y humanos. Esto es un síntoma típico en países de tercer y cuarto mundo, y es algo que ya no podemos seguir tolerando.

Mi experiencia es que cada vez que menciono la urgente necesidad de volver a la planificación nacional todos parecen estar de acuerdo. El dilema parece estar en el cómo. Planificación debe contar con los mejores técnicos del país. Debe funcionar logrando consensos nacionales, de manera tal que sus planes sean de Estado, mas no de gobierno. Sin embargo, a la vez deben contar con el prestigio y fuerza de ejecución del presidente de la República.

En Panamá, la planificación nació como una oficina en la Presidencia, que contaba con un Consejo de Economía Nacional, que servía como junta asesora; esto fue durante la época de Ernesto de la Guardia. Luego se convirtió en Ministerio de Planificación (que se burocratizó) y finalmente se fusionó con el Ministerio de Hacienda y Tesoro, convirtiéndose en el Ministerio de Economía y Finanzas (perdiéndose la “planificación”). Errores ya experimentados: en Presidencia logró la fuerza presidencial, pero se burocratizó, y su función es como “control de la hechura del presupuesto”, pero con visión política del presidente de turno.

En Colombia, por ejemplo, entiendo que cuentan con un supraministerio llamado Dirección Nacional de Planificación. Ese ministro podría a la vez ser el jefe de Gabinete o chief of staff (una figura necesaria en el gobierno nuestro).

Me parece que hay que someter la idea a una conversación nacional para armar en consenso la mejor fórmula.

Lo cierto es que hay que volver a la planificación, pues si como país no sabemos hacia dónde vamos, no vamos a llegar nunca.

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’.