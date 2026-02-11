Sabrina Sin Censura: Bad Bunny las cantó todas

Exclusivo Suscriptores

El show de Bad Bunny en el Super Bowl supera su alcance musical. Con un récord de 142.3 millones de espectadores —sin contar los millones de reproducciones en otras plataformas— su impacto va mucho más allá de lo artístico. Fue un mensaje político y simbólico de alcance global, transmitido desde la tribuna más grande del deporte y el entretenimiento estadounidense. Puede que a usted no le guste cómo canta, pero lo cierto es que Bad Bunny las cantó todas.

Eso quedó claro cuando Donald Trump descalificó públicamente el espectáculo, llamándolo “uno de los peores de la historia”. Los hechos demuestran lo contrario. Y aunque Trump suele ignorarlos, esta vez el logro fue imposible de borrar. Contra el éxito —bien lo sabe— no se pelea. Cada símbolo y detalle de la presentación de Benito sigue siendo analizado en todo el mundo para bien o para mal. Del show alternativo organizado por Turning Point USA, en cambio, casi nadie habla.

¿Por qué tanta bulla con un artista hispano cantando en el Super Bowl, si no es el primero en hacerlo? La respuesta está en el contexto. En momentos en que desde Washington se intenta imponer la Doctrina Monroe —rebautizada como Doctrina Donroe—, donde América es para los americanos, entendiendo por “americanos” solo a los estadounidenses, Bad Bunny la resiste con la fuerza de sus decisiones.

Cantó en español y remató con un gesto central: el balón de fútbol americano con la inscripción “Together, We Are America”, acompañado por la mención y las banderas de todos los países del continente. Es una realidad histórica y geográfica: América no es un país; es un continente, una mezcla de identidades. El mensaje evocó el álbum Buscando América de Rubén Blades: la idea de una América compartida y disputada, no apropiable por una sola bandera.

Además de la historia, el presente torna ineludible la lectura desde Panamá. “Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí”. Más que una frase motivacional, es una invitación colectiva para creer y defender lo propio: el país, el valor estratégico de sus recursos y la capacidad de decidir sin tutelajes externos. La soberanía no se proclama ni se negocia: se ejerce.

De ese canto se desprenden preguntas incómodas. ¿Estamos actuando cómo un país soberano cuando en Estados Unidos se enteran primero del fallo de nuestra Corte Suprema sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, y de los planes oficiales para su administración? El presidente José Raúl Mulino se pronunció acertadamente frente a las presiones provenientes de Pekín. Pero la coherencia exige algo más: ¿para cuándo un mensaje igual de claro frente a las imposiciones que llegan del norte?

El interrogante sobre el ejercicio de la soberanía se puede ampliar. ¿Cuándo veremos una defensa sostenida del interés público frente a los intereses privados de empresas extranjeras que manejan recursos estratégicos del país? Aplica para los puertos y para la mina de Donoso.

Lo importante es entender que los enclaves coloniales no se quedaron en los libros de historia: reaparecen cada vez que las autoridades titubean o ceden en abierta complicidad con las presiones externas. “Lo que le pasó a Hawaii” fue la poderosa canción con la que Ricky Martin aportó esa reflexión.

Bad Bunny no pidió permiso para cantar en español. Desde la tribuna más vista del mundo llevó un mensaje de unidad frente a la discriminación y de amor frente al odio. No renuncia a la identidad ni se disculpa por ella. La lección para nosotros tiene menos que ver con la música y más con decidir desde lo propio y no desde lo impuesto.

Porque esto no va de gustos musicales. Seguir atrapados en esa discusión menor es no haber entendido nada. Mientras un artista boricua no pidió permiso para ocupar el escenario global en su idioma, Panamá sigue pidiéndolo para tomar decisiones soberanas. Puede que no te guste ninguna de sus canciones, pero Benito Antonio Martínez Ocasio cantó todas las verdades.