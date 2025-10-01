Sabrina Sin Censura: Carretero: Bicicletas, aviones y negocios con Maduro

Exclusivo Suscriptores

De las bicicletas Rali a los aviones privados: Ramón Carretero Napolitano ha recorrido una carretera muy rentable. El empresario panameño volvió esta semana a los titulares internacionales no por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, sino por sobrevivir a un accidente aéreo en el principal aeropuerto de Venezuela. Según reportes, era su avión el que estalló en llamas antes de despegar rumbo a Cuba, el otro vértice del triángulo donde ha amasado su fortuna: Cuba, Panamá y Venezuela.

Sus negocios con la dictadura venezolana están bien documentados. Contratos por $769 millones fueron compensados con transferencias millonarias a la familia Maduro-Flores, de acuerdo a una extensa investigación periodística en la que participó La Prensa. En agosto, Transparencia Internacional advirtió que el sector inmobiliario panameño está siendo utilizado para lavar dinero del régimen de Maduro. El caso Carretero es emblemático en esa denuncia, pero aquí ninguna autoridad lo menciona.

En Venezuela se entiende el hermetismo… ¿pero qué es lo que lo protege en Panamá? Su nombre figura en un largo dossier local. Con Ricardo Martinelli, aparecen en Financial Pacific, New Business, en una investigación por peculado del PAN y, por supuesto, en Odebrecht. Una de las empresas de Ramón Carretero recibió pagos de Odebrecht para Martinelli; parte terminó en manos de Aurora Muradas, una de las “periquitas”.

También hubo nexos de la familia Carretero-Napolitano con José Raúl Mulino como ministro de Seguridad: la compra de armamento y equipo a sociedades de Roberto Carretero (hermano de Ramón) y de su primo Félix Fallabella Napolitano fue blanco de investigaciones.

La participación de Ramón Carretero en Odebrecht se extendió al gobierno de Juan Carlos Varela, con el caso de las “donaciones” y el lobista panameñista Jaime Lasso. Los Varelaleaks revelan conversaciones entre el expresidente y Carretero: el primero agradece los aportes a la campaña y el segundo pide una reunión con Kenia Porcell para negociar un acuerdo de pena.

Pero la familia Carretero-Napolitano no discrimina entre gobiernos: donó a las campañas de Cortizo y Mulino, a este último a través de Comercial Rali S.A. Su vínculo más estrecho con el actual mandatario parece ser a través de viejos contratistas: Roberto Carretero y Félix Fallabella.

La amistad del presidente con Fallabella quedó expuesta en un misterioso viaje que hizo el entonces candidato Mulino, junto a Fallabella y otros dos acompañantes, a Costa Rica pocos días antes de las elecciones de 2024. ¿Adivinen quien utilizaba frecuentemente el avión en el que viajaron? Pues Ramón Carretero Napolitano. Ya en el poder, Mulino nombró a Luisa Napolitano, prima de los Carretero, como gerente de la Zona Libre de Colón.

Todo indica que la cercanía al poder es el mejor escudo de Carretero. Ni el Ministerio Público ni la Cancillería se han pronunciado sobre un empresario panameño que presuntamente utilizó nuestro sistema para lavar dinero de uno de los regímenes más corruptos y represivos de la región. Aunque sea por coherencia con la postura frente a Nicolás Maduro y la reciente salida de las listas grises, este caso amerita alguna reacción oficial.

No se sabe cómo se salvó Ramón Carretero del incendio de su avioneta, pero sí de algo no hay duda, es que en Panamá él siempre aterriza bien.