Sabrina Sin Censura: El negocio detrás de la urgencia

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cambiaron el proceso competitivo por un círculo de viejos conocidos. Uno donde hay más experiencia en escándalos de corrupción que en zarzos.

Hasta medio millón de dólares por un puente zarzo. Ese es el precio que el Estado está pagando a empresas contratadas de forma “excepcional y directa”, según una investigación de La Estrella de Panamá.

En procesos de licitación, esas mismas estructuras colgantes han costado entre $30 mil y $115 mil dólares. Con el procedimiento excepcional el costo promedio se triplicó: $358 mil por puente. Tras los cuestionamientos, el ministro de Obras Públicas aclaró que el procedimiento elegido es “el más acertado” para evitar retrasos y riesgos. ¿Acertado para qué o quiénes?, cabe preguntarse.

La necesidad de estos puentes es incuestionable. Setenta estudiantes han muerto en 25 años intentando cruzar los ríos en la comarca Ngäbe Buglé. Desde septiembre de 2024, maestros y padres de familia han pedido al gobierno la construcción de los zarzos. Luego vino la tragedia: en octubre de 2025 dos estudiantes de la escuela Cascabel murieron cruzando la quebrada Pita.

En ese momento el presidente Mulino prometió corregir esta deuda histórica y para ello dijo tener una “hoja de ruta”. Pero esa ruta ha tenido varios desvíos y ha terminado en un lugar muy cuestionable: la utilización de la urgencia para justificar contratos directos con precios exorbitantes.

El primer desvío vino en forma de publicidad para First Quantum Minerals. El mandatario anunció que los 100 puentes zarzos se pagarían con el dinero de la venta del concentrado de cobre. Pero la publicidad resultó engañosa o el dinero no estaba. Lo cierto es que el Ministerio de Obras Públicas tuvo que pedir un crédito adicional de $18.1 millones para pagarle a las empresas favorecidas.

Y el historial de algunas de ellas multiplica no solo los precios, si no las suspicacias. Aparece Civil y Logística S.A, una de las favoritas de este gobierno y también de Héctor Brands durante su polémica gestión en Pandeportes. Está Bocas Generation Company Inc, con varios contratos directos en el MOP y cuyo representante legal es el excandidato a diputado suplente del PRD José Domingo Pitti Miranda. Y no podía faltar Constructora Meco, investigada por corrupción en el caso Blue Apple.

Cambiaron el proceso competitivo por un círculo de viejos conocidos. Uno donde hay más experiencia en escándalos de corrupción que en zarzos. Pero los puentes están lejos de ser un caso aislado, en un gobierno donde los contratos directos no son la excepción, sino la norma.

Las licitaciones públicas y transparentes parecen haber muerto en este quinquenio.

En el Ministerio de Salud, la limpieza de los hospitales y el manejo de desechos hospitalarios se contratan por “urgencia”. La prisa del ministro Boyd Galindo es tal, que en el caso de Hombres de Blanco, ni siquiera importó que faltase el refrendo de la Contraloría.

Otro caso llamativo ocurrió recientemente en el Ministerio de Seguridad: amparados por el estado de emergencia en Bocas del Toro de mayo de 2025 adjudicaron compras directas para una flota nueva en 2026. Las bombas lacrimógenas de ayer se convierten en los carros nuevos de hoy.

Y es que no importa que se desafíe la lógica o el paso del tiempo. Cualquier excusa es válida para recurrir al mismo patrón: utilizar la urgencia —real o fabricada— para repartir contratos millonarios.

Las contrataciones excepcionales fueron creadas para enfrentar emergencias como desastres naturales. Pero cuando todo se vuelve urgente, el desastre ya no es natural. Es un desastre administrativo creado para premiar a contratistas amigos.

En octubre pasado, la muerte de Melanie y Kimberlin, de 5 y 8 años, conmovió al país e inspiró un poema que muchos recordarán por su título: No las mató la quebrada. Fueron arrastradas por las caudalosas aguas de la indiferencia y la corrupción de gobiernos presentes y pasados, continuaba el verso. En el caso de los zarzos a la poesía le cayó el peso de la realidad: hasta el dolor humano termina convertido en una oportunidad de lucro.

Y hoy, frente a contratos inflados firmados en nombre de la “urgencia”, la pregunta se torna obligatoria: si ni siquiera una tragedia logra frenar el negocio, entonces ¿qué lo hará?