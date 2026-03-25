Sabrina Sin Censura: Los Óscares panameños

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Estamos en el mes de los Óscares, ese en el que muchos buscamos refugio en la ficción para escapar de la realidad. Salvo cuando la realidad y la ficción se confunden en actuaciones que merecen su estatuilla. Es hora de entregar los Óscares panameños.

Óscar al tráiler más machacado: Bioetanol, el retorno del negociado

Esta trama ya la vimos con Ricardo Martinelli, pero su relanzamiento viene con banda sonora amplificada: funcionario que aparece, funcionario que vende la ley como indispensable. El guión es conocido: conflictos de intereses por doquier, uso obligatorio del etanol y negocio millonario para importadores y dueños de ingenios, entre los que figuran el contralor, miembros del gabinete y el expresidente condenado que hace barra desde Colombia.

El controversial proyecto acaba de pasar el primer debate y ya lo promocionan como solución a la subida del petróleo que ha traído la guerra. Destaca una actuación particularmente penosa: el director de ACODECO, que pasó de advertir por escrito que la ley violaba la Constitución y la libertad de los consumidores, a defenderlo. Así de fuerte es la bajada de línea.

Óscar para la secuela más predecible: una planilla tras otra

Con la actuación protagónica de Jorge Herrera, quien prometió cortar gastos y reducir la planilla…y la convirtió en su principal obra. El despliegue de excusas para justificar lo injustificable, enseña su capacidad histriónica. El aumento del presupuesto del legislativo demuestra su capacidad para la politiquería. Por algo aspira a la reelección.

Pero hay otros actores de reparto que a menudo pasan desapercibidos. La Asamblea no puede aumentar solita su presupuesto. La llave del dinero la tiene el gobierno a través del ministro de Economía y Finanzas, cómplice de esta fiesta clientelista. Tan armónica es la colaboración, que Aguadulce, feudo político del presidente de la Asamblea, es uno de los municipios premiados por la descentralización paralela 2.0. Cierra el elenco el contralor Anel Bolo Flores. Con tremendo show mediático prometió exponer las planillas y acabar con las botellas. Puros efectos especiales sin ningún final feliz.

Óscar a las actuaciones más incongruentes: José Raúl Mulino

Un presidente que calla cuando debe hablar… y habla cuando debería callar. Con una trayectoria sostenida en esta categoría, bastan dos escenas recientes para confirmarlo. La primera: su silencio frente a las afirmaciones falsas y humillantes de Trump sobre el Canal de Panamá. En lo que parecía una reunión de subalternos del presidente estadounidense, pudo paralizarlo el miedo escénico. ¿Pero después? Nada: ni un comunicado, ni una entrevista, ni una aclaración. Mutis.

Lo contrario le ocurre cuando se trata del pleito legal con CK Hutchison. Justo cuando conviene medir las palabras, aparece su verborrea incontenible, con el peligro de debilitar la posición de Panamá ante la corte arbitral. PPC salió de los puertos porque la Corte Suprema de Justicia —no el Ejecutivo— declaró inconstitucional el contrato. Esa es la principal defensa del país. Pero Mulino se jacta en público de lo contrario: “Se equivocaron de presidente y de gobierno”, confesó haberles advertido. Presidente, menos catarsis y más cautela. Las bravuconadas no ayudan a Panamá en un escenario donde debe actuar como si hubiera separación de poderes.

Óscar a la actuación inexistente: la ministra del MIDES, Beatriz Carles

En una crisis marcada por denuncias graves —maltrato, negligencia y posibles abusos en centros del Senniaf— la titular del MIDES ha dejado el escenario vacío. Su ausencia es tan notoria que trece organizaciones reclaman su renuncia. La omisión en sus funciones va más allá de lo ocurrido en el CAI de Tocumen: informes hablan de fallas reiteradas y deficiencias operativas. Carles deberá comparecer a la Asamblea el 1 de abril. Y a menos que ese día ocurra un milagro, la amiga de la primera dama podría ir pensando en una salida más honrosa.

Hay material para muchos más premios, pero esta ceremonia —y esta columna— tienen tiempo y espacio limitados. Se quedaron por fuera actuaciones dramáticas y opacas, e iniciativas legislativas caprichosas y nocivas. La política panameña da para una cartelera extensa. Envíen sus nominaciones: esto apenas comienza.