Sabrina Sin Censura: ¿Para quién gobierna Mulino?

Hay pocas expresiones que revelan mejor la visión del país que tiene José Raúl Mulino, que la de los cinco gatos que nunca han pagado una planilla. Y es que además de descalificar a los miles de ciudadanos que se oponen a la minería, el mandatario enseñó que para él hay dos clases de panameños: los empresarios que pagan planillas y el resto. La frase no fue un desliz. Y es que si revisamos los mensajes, decisiones y prioridades del presidente entendemos que él gobierna para las necesidades de quienes pagan planilla. Lo ha dicho varias veces: el suyo es un gobierno de empresarios.

El resto de actores deben contentarse con alguna pieza de la larga colección de insultos. Los ejemplos abundan. Quienes llevaron propuestas alternas para la CSS “decían locuras y hacían show”, los diputados que se oponían “querían cobrar rescate por la ley”, los de VAMOS son “ chiquillos”, los periodistas “ irrespetuosos” , los pescadores de Donoso “lancheros narcos”, Suntracs, una “mafia terrorista” y un largo etc.

Para Mulino nadie tiene intenciones tan puras como los empresarios, al punto que utilizó su discurso en Expocomer para llamarle la atención a Mayer Mizrachi pues el Departamento de Ingeniería del municipio no resolvió con suficiente rapidez algún obstáculo a un amigo que le había escrito a su chat esa mañana. Ansioso por mostrar que para los empresarios no deben haber “cuellos de botella” designó al viceministro de Comercio Interior, como su representante ante los demás ministerios para agilizar los trámites. ¿Y qué hace el resto de ciudadanos? ¿Hay algún chat al que puedan escribir los panameños a los que no les llega el agua o algún funcionario designado para resolverle los líos burocráticos a los panameños ‘de a pie’? Sería bueno saberlo.

¿Está contribuyendo el presidente a abrir aún más la brecha entre quienes tienen acceso al poder y quienes no lo tienen en un país con niveles de desigualdad escandalosos? Es lo que se percibe. No estoy demonizando a la empresa privada, vital para la generación de empleos y el crecimiento económico, pero sí llamando la atención sobre un gobierno que parece estar fortaleciendo los privilegios de algunos sobre los derechos de todos. El verdadero empresario es el que asume riesgos para crear riqueza, sin que el Estado le ayude con favores, exoneraciones fiscales, concesiones de a dedo o le adapte las reglas de juego a su favor. Recordemos que en los esquemas de corrupción el sector privado cercano al poder ocupa un lugar protagónico. Por algo, Guillermo Chapman, padre del actual Ministro de Economía, señalaba que Panamá se asemejaba a un “capitalismo de amiguetes”.

Los objetivos de reabrir la mina (si es que ya no la abrieron sin decirnos) y complacer a los intereses empresariales alrededor de la misma, no pueden estar por encima del respeto al Estado de Derecho. La Corte dejó claro en su fallo que los derechos humanos fundamentales tienen prevalencia sobre el derecho a la inversión y el Presidente no puede escoger cumplir solamente los fallos que le gustan.

Definitivamente que la alfabetización constitucional tendría que empezar por el Palacio de las Garzas. De paso, el profesor Bernal podría recordarle a Mulino que todos los panameños somos iguales ante la ley y que no deben haber fueros y privilegios. Aunque algunos tengan acceso al chat presidencial.