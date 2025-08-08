Sabrina Sin Censura: Traición de película

Exclusivo Suscriptores

Cuchillos largos, ‘matraqueo’ y traición. Palabras que describieron la dramática definición de las comisiones de Credenciales y Gobierno en la Asamblea Nacional. Mientras las otras 13 se acordaron por consenso, en estas dos la negociación se trabó, forzando un método al que no se había recurrido en la historia reciente: la votación secreta en el pleno y el azar para desempatar. El bloque de 37 votos que dio la victoria a Jorge Herrera, se redujo a 33 en Credenciales y a 34 en Gobierno. La matemática no miente: la torcedura de brazos fue más fuerte que la lealtad.

Esto se había advertido. Una votación a espaldas del escrutinio público abrió las puertas a presiones y ofrecimientos. Del Ejecutivo por supuesto, pero no exclusivamente. Hay otras agendas particulares que llegan de afuera y dentro del país. Mientras siguen las distintas versiones sobre quienes fueron los traidores, conviene sacar algunas lecciones de lo ocurrido.

La primera es la fragilidad de la coalición “opositora”. La segunda es que el ‘matraqueo’ existe y funciona, sobretodo para un Ejecutivo que está metido hasta el cuello en el Legislativo. La tercera es que una votación secreta en un órgano donde los debates son públicos, es un despropósito que debe ser modificado en el Reglamento Interno.

¿Cómo quedaron estas comisiones y por qué importan? La de Credenciales tiene mayoría oficialista. Allí se ratifican altos funcionarios, incluyendo dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en este período. Se inician procesos para enjuiciar al presidente o a los propios magistrados. Es una fuente de poder y hasta de extorsión. De ahí la obsesión del mandatario por controlarla. Ante preguntas sobre la injerencia del Ejecutivo, José Raúl Mulino dijo exaltado que Ricky Fábrega es su enlace con la Asamblea y que eso no es ningún pecado. Su ficha es Dana Castañeda pero quedó claro que se entenderá con quien la presida.

En la comisión de Gobierno, el bloque de los 37 retuvo la mayoría… raspando. Allí podría revivir la ley de amnistía que beneficiaría tanto a Martinelli como a Varela. Los dos expresidentes dejaron de pelear entre ellos para pelear juntos por esa aberración ética y jurídica. Una imagen retrata la impúdica alianza: Martinelli con la botella de Ron Abuelo en Colombia. Como no faltan las paradojas, es en esta comisión donde se deben discutir las leyes anticorrupción y los cambios al Reglamento Interno. El duelo está entre Janine Prado de Vamos y Luis Eduardo Camacho de RM. Ella tiene ventaja numérica, pero es tal la amalgama de intereses, que es mejor no descartar otro desenlace.

Y en esta jornada de presiones y traiciones, no puede quedar por fuera una escena de película. Mientras Jorge Bloise de Vamos (que se había reunido con Mulino hace semanas) era electo como presidente de la comisión de Educación, los diputados oficialistas se ausentaron porque estaban en el Ministerio de Educación. ¿Boicot ordenado por Lucy? No se sabe, pero ¡qué falta de educación… y de cálculo político!

La coalición del 1 de julio está pegada con chicle. No aguantó el matraqueo que permitió la votación secreta. Está por verse si tal fragilidad permitirá al Legislativo jugar un verdadero rol de contrapeso. Con la ley de Presupuesto 2026, hay 34 mil millones de razones para hacerlo.

¿Cambió algo en la Asamblea? Su junta directiva está en manos de la coalición “opositora” y por primera vez diputados de la libre postulación presiden comisiones. Sin duda hay un cambio en parte del elenco, pero en el guion se repiten las viejas mañas. Solo el tiempo dirá si estamos o no ante la misma película de siempre.