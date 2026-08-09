Salarios de oro que nadie cobra

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La negociación de siempre se repite: los sindicatos piden $900 de salario mínimo y el empresariado aconseja cautela. Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, confesó lo que pocos admiten en público: el mecanismo de fijación salarial lleva más de 60 años sin modificarse, según La Prensa (15 de noviembre de 2025). Mientras tanto, el desempleo supera el 10% y 700,000 panameños viven en la informalidad.

El verdadero debate no es cuánto decretar, sino dónde encontrar empleos que justifiquen sueldos altos. Panamá ya generó ese valor: solo falta cobrarlo.

La mina de Donoso: ¿resurrección o espejismo?

Alexander Gabarrete, gerente de Relaciones Laborales de Cobre Panamá, aseguró en el Foro Empleo 2025 que reabrir la explotación podría recuperar 20,000 puestos de trabajo en seis meses y más de 40,000 en un año. Antes de su cierre, Donoso generaba $1,830 millones al año y daba trabajo a 7,000 personas. Hoy solo hay 1,300 empleados y el proyecto aguarda su turno en un limbo legal.

Zonas francas: potencia dormida

En 2025 captaron $203.2 millones y apenas crearon mil empleos, mientras Panamá veía cómo República Dominicana y Costa Rica reforzaban su liderazgo. En el Congreso Mundial de Zonas Francas, celebrado en Panamá, República Dominicana presumió de contar con cerca de 90 parques y más de 200,000 empleos directos. Aquí, el acelerador está flojo.

Infraestructura al tope de pasajeros

Tocumen superó los 11.5 millones de viajeros en el primer semestre de 2026 y proyecta alcanzar los 22 millones al cierre del año. El Panama Convention Center, construido con una inversión de $207 millones, generó $90 millones mediante el turismo de reuniones en 2023 y creó 6,643 empleos temporales. Queda por llenar su agenda durante todo el año.

Chiriquí reclama su parte

Puerto Barú, en David, representa una inversión de $250 millones y recibió 20,000 hojas de vida en cinco meses, según La Prensa. A poca distancia, Puerto Armuelles ya capacitó a más de 5,600 residentes y despertó el interés de inversionistas japoneses. La riqueza derivada del empleo no debe concentrarse en la capital.

El Canal redefine su futuro

La Autoridad del Canal prepara la licitación de un gasoducto de 76 kilómetros —un proyecto de hasta $8,000 millones— que ofrecería 6,500 empleos durante su construcción y 9,700 en su operación. También avanzan los proyectos para la construcción de terminales en Corozal y en la isla Telfers.

Economía creativa: letra muerta

Desde 2020 existe la Ley General de Cultura y, desde 2024, la norma sobre economía creativa, pero el Ministerio de Cultura no ha desarrollado la política nacional. El talento está ahí —Erika Ender coescribió Despacito—; la brecha se encuentra entre la promesa y la acción estatal.

Suma de oportunidades

Ninguno de estos sectores soluciona por sí solo el reto laboral, pero juntos podrían generar empleos formales con sueldos dignos. La construcción —citada por la Cámara de Comercio entre las actividades que impulsarían las obras de 2027— agregaría un motor más. Subir el salario mínimo sin una estructura productiva capaz de sostenerlo solo empujará a más panameños hacia el desempleo o la informalidad.

Panamá ya tiene una mina, zonas francas, aeropuertos, puertos, un Canal en proceso de diversificación y una ley de economía creativa lista para aplicarse. No hace falta inventar nada nuevo: bastan voluntad política y la ejecución de lo que ya está diagnosticado. Esa es la negociación salarial que sigue pendiente.

El autor es empresario.