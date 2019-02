¿Es la salida de Varela la solución?

No pasa un día en el que me encuentre con conocidos, y en la conversación que entablamos se quejen de la difícil situación económica que atraviesa el país y me manifiesten que están contando el tiempo para que la actual administración del presidente Varela entregue el poder al ganador de la próxima contienda electoral. Este hecho se ha vuelto como un mantra en todo el territorio nacional. ¿Pero es ese el caso? La actual encrucijada económica que todos sufrimos tiene causas internas como externas. Veamos las externas. Nuestra moneda de curso es el dólar y este se ha estado negociando a un alto nivel histórico frente a otras monedas, sobre todo las latinoamericanas. Esto trae, por consiguiente, que nuestros productos sean mas caros para exportarlos a otros países, afectando la actividad de ciertos sectores como lo son la Zona Libre de Colón, y volviendo más caro nuestro entorno para el posible turismo. Hablando de la Zona Libre, también se ha visto afectada por la pérdida de cruciales mercados como lo son el de Venezuela, producto de la devastadora crisis económica y política que vive el país, así como con Colombia, que aparte de la fortaleza del dólar versus el peso colombiano, ha impuesto tarifas a la importación de calzados y otros productos.

Los resultados del escándalo producido por los ya conocidos Panamá Papers, ha causado la consecuente merma de los depósitos internacionales en nuestro centro financiero y hasta la pérdida de corresponsalías. Hasta septiembre del 2018, según la Superintendencia de Bancos de Panamá, se ubicaban en 82 mil 316 millones de dólares, reflejando una disminución de 2 mil 527 millones.

La “inquisición” a la que uno es sometido al abrir una nueva cuenta bancaria, le ha restado liquidez a la economía. Producto de las listas negras que han incluido a Panamá, y al esfuerzo por salir de ellas, se han implementado nuevas condiciones y restricciones en la creación de sociedades anónimas, medidas que han mermado bastante la actividad de los bufetes de abogados, y ha ocasionado por consiguiente una ola de despidos. Pero parece que todo esto no ha sido suficiente. Hace unas semanas se ha formulado otra lista que en el término de un mes va a ser sometida al Parlamento Europeo donde se incluye a Panamá y se alega que su entorno bancario facilita el lavado de dinero y obstruye la lucha contra el terrorismo.

En lo interno y con referencia a la construcción, uno de los pilares mas importantes de la actividad económica en nuestro país, existe actualmente una sobreoferta en habitaciones hoteleras, locales comerciales, espacios de oficina y en apartamentos, sobre todo de lujo. Tardarán años en ocuparse. A todo esto, el gobierno actual ha actuado de una forma reactiva, no proactiva. Ha esperado reaccionar a los acontecimientos, y no ha emprendido políticas para incentivar la ahora alicaída actividad económica. No ha reducido significativamente los impuestos, que disfrazados de tarifas, se cobran en la Zona Libre de Colón. Las medidas de retorsión contra Colombia tal vez no han sido suficientes. El verdadero dínamo, a mi juicio, de nuestra economía interna es el comercio al por mayor y menor. Este se encuentra en franco declive. Pero por otro lado, la nueva apertura de relaciones con China es positiva, y corrige un error histórico de pasadas administraciones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de Panamá crecerá un 6.3%. La Cámara de Comercio habla de un 4.5%. El Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales del Reino Unido augura para 2019 una “fuerte actividad de construcción asociada con los desarrollos de infraestructura y la apertura de la mina de cobre en Donoso, Provincia de Colón. También están el cuarto puente sobre el Canal y la tercera línea del Metro.

Pienso que nos enfrentamos a un nuevo entorno económico, sobre todo en el exterior. Hablando en términos militares, se requieren cambios estratégicos, no solo tácticos. Sino, para ponerlo en un contexto histórico, repetiremos lo que pasó en el siglo XVIII, cuando los precios competitivos de los contrabandistas franceses y las manufacturas coloniales contribuyeron a quitarle la ventaja a las Ferias de Portobelo, provocando su decadencia.

El autor es empresario