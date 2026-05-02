Salto cualitativo del fútbol panameño

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Con la fundación de Anaprof en 1988 se inició el fútbol profesional organizado en Panamá. En 1976, nuestra selección disputó contra Costa Rica su primer juego clasificatorio para un Mundial. En 2009 nació la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y en 2018, Panamá se ganó el derecho de participar en su primer Mundial, el de Rusia. En este 2026, participará en su segundo Mundial, donde se enfrentará en la fase de grupos contra Ghana, Croacia e Inglaterra.

Con solo 38 años de vida organizada, el salto de nuestro fútbol es cualitativo, al compararse sus resultados con los de los países de Concacaf.

La población, que junto a los niveles de ingresos determina el tamaño del mercado, demuestra que las diferencias entre Panamá, con 4.5 millones de habitantes, y Estados Unidos, con 340 millones, o México, con 130, son enormes. Canadá, Guatemala, Honduras y Costa Rica también tienen mayor población que Panamá.

El mercado define en buena medida la cantidad de jugadores profesionales. México, con 950, y Estados Unidos/Canadá, con 870, encabezan la lista. Panamá, con 310, ocupa el último lugar en la lista que completan Guatemala (450), Costa Rica (385) y Jamaica (320).

El mercado define también los años de existencia de clubes y ligas, la asistencia y tamaño de los estadios, la cobertura mediática y los derechos de transmisión, entre otras características. Sin embargo, la calidad de los futbolistas panameños es mayor al tamaño de nuestro mercado. Factores como su biotipo y la calidad técnica de sus clubes en el exterior explican dicha diferencia.

Dicho de otra manera, el crecimiento de la LPF —semillero organizado de nuestro fútbol profesional— ha sido condición necesaria, mas no suficiente, para el crecimiento de nuestros futbolistas, reflejado en los resultados de nuestra selección. En los torneos de Copa de Oro de Concacaf, la selección de Panamá ha logrado tres subcampeonatos (2005, 2013 y 2023), consolidándose como una potencia regional.

Esos resultados se expresan en tres indicadores futbolísticos: participación de jugadores profesionales en el exterior, valor de sus contratos según Transfermarkt y posición en el Ranking FIFA.

En cuanto a la participación de nuestros jugadores en el exterior, su crecimiento pasó de 16 en 2006, a 28 en 2010, 38 en 2014, 67 en 2018, 80 en 2022 y 126 en la actualidad. En 20 años, el número de nuestros jugadores profesionales en el exterior aumentó en un 600%.

De acuerdo con Transfermarkt, el valor comercial de los jugadores de la selección de Panamá aumentó de 6.0 millones de euros en 2010 a 8.2 millones en 2014, 12.1 millones en 2018, 23.0 millones en 2022 y 32.4 millones en la actualidad. En 16 años, el valor en el mercado de los jugadores de nuestra selección aumentó 5.4 veces.

En cuanto a la posición de Panamá en el Ranking FIFA, que mide a 211 selecciones del mundo, pasamos de la posición 74 en 2010 a la 31 en 2014, a la 71 en 2018, a la 60 en 2022 y a la 33 en 2026. Panamá está dentro del 15% de selecciones mejor evaluadas del mundo.

De las tres mejores selecciones de Concacaf calificadas por FIFA que participarán en el próximo Mundial, México ocupa el puesto 15 del ranking FIFA y vale 169.3 millones de euros; Estados Unidos ocupa el puesto 16 y vale 356 millones; Canadá está en el puesto 30 y vale 129.4 millones. A pesar de que los mercados norteamericanos de fútbol profesional son más poderosos que el nuestro, la selección de Panamá compite en el mismo nivel que las selecciones de esos países.

Nuestro fútbol seguirá creciendo porque quienes lo practican tienen la calidad para lograrlo. Pese a la pequeñez de su mercado, Panamá tiene las condiciones para contar con futbolistas de nivel mundial. Y sí, la LPF, su semillero, creciera a la par de sus jugadores, los resultados podrían llegar a alcanzar mejores sueños.

El autor es exministro de la Presidencia.