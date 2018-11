La salud desde la discapacidad

Que el actual sistema de salud de Panamá sea predominantemente curativo no es una novedad.

Diferentes profesionales han venido manifestando que debe hacerse énfasis en la prevención y promoción en salud para evitar la enfermedad, lo cual es ideal, pero todavía queda mucho por hacer y existe una problemática muy seria y de la que poco se habla y es la discapacidad.

Las principales causas de discapacidad en nuestro país son las enfermedades crónicas que aquejan a nuestra población, la explosión demográfica, para lo cual no se definen estrategias eficaces y las deficiencias en seguridad industrial, que no mejoran, a pesar de los accidentes catastróficos que se han presentado.

Estas situaciones pueden derivar en una serie de discapacidades que se pueden presentar en cualquier momento de la vida y, desafortunadamente, el sistema de salud no las afronta con la debida prontitud ni eficacia.

Hacen falta unidades periféricas en atención primaria, que se dediquen exclusivamente a la rehabilitación de estos pacientes, donde se encuentren profesionales calificados de las áreas de terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiología, entre otros. Aparte de que se necesita contar con la tecnología avanzada que se viene desarrollando a nivel internacional para mejorar la calidad de vida en cuanto a movilidad comunicación y tareas cotidianas.

Debe ser un objetivo primordial en salud llevar a cabo un trabajo integral para que dichos pacientes logren la mejor recuperación que les permita reintegrarse a su núcleo familiar, así como a sus entornos social y laboral, con algún grado de independencia y no ser vistos como una carga. Desde el punto de vista económico, esto es muy importante, ya que en los grupos menos favorecidos de la población llevaría a un aumento de la pobreza, en vista de que a una situación precaria hay que destinar recursos para la persona con discapacidad y para el cuidador.

Es llamativo que en la mayoría de las localidades, incluso de salud, no hay una total adecuación para la población con discapacidad, aparte de rampas para las sillas de ruedas y estacionamientos, no se tiene en cuenta las deficiencias auditiva ni visual de las personas que las padecen, lo que no les permite una verdadera independencia, como sí he podido verificarlo en otros países.

Antes que decidir si hay que unificar o no el sistema de salud, es importante recordar que la salud es un derecho fundamental, “el derecho que tiene toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental”.

Esto en rehabilitación es fundamental para permitir que las personas con algún grado de discapacidad no sigan al margen del desarrollo económico y social del país, y se destinen los recursos apropiados para derribar las barreras que le impiden surgir.

El autor es doctor en logopedia.