Salud mental 1.0: cuando la mente no descansa

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Existen personas que no pueden enviar un mensaje o un correo electrónico sin releerlo muchas veces. Lo escriben, lo borran, lo vuelven a escribir y revisan cada palabra, cada coma, cada posible interpretación. Se preguntan si suena mal o si podría causar un problema. A veces pasan minutos; otras veces, horas, y cuando finalmente lo envían, no llega el alivio, sino otra inquietud: la sensación persistente de que algo quedó mal.

Desde afuera puede parecer exagerado, pero, desde adentro, se siente completamente necesario. Así es como muchas personas viven el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), una experiencia que poco tiene que ver con la forma en que usamos la palabra “obsesivo” en el día a día.

El TOC no es una preferencia, sino un trastorno. Se caracteriza por la presencia de pensamientos intrusivos a los que los profesionales de la salud mental llamamos obsesiones. Estos aparecen sin aviso y generan una ansiedad intensa. Para aliviar ese malestar, la persona recurre a conductas repetitivas, conocidas como compulsiones.

Algunas de estas conductas son visibles, como revisar una y otra vez si la puerta de la casa está cerrada o lavarse las manos repetidamente. Otras son más silenciosas: analizar constantemente si se dijo algo incorrecto, buscar confirmación, repetir palabras o rezos en la mente, aferrarse a ciertos números o intentar “corregir” un pensamiento con otro para evitar que algo malo ocurra. Aunque la persona suele darse cuenta de que no tiene mucho sentido, siente que no puede detenerlo.

A menudo, el TOC se confunde con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Aunque los nombres se parecen, no son lo mismo.

La diferencia no está en lo que la persona hace, sino en cómo lo vive. En el TOC, los pensamientos irrumpen sin ser buscados, generan angustia y se sienten ajenos. La persona intenta calmarlos, pero queda atrapada en ese intento. En el trastorno de la personalidad obsesiva, en cambio, lo que predomina es una forma de funcionar marcada por el perfeccionismo, el control y la autoexigencia. La persona suele sentir que su manera de hacer las cosas es correcta. Esto puede hacer que, por ejemplo, en lo laboral se vea como alguien muy responsable o detallista, pero también puede generar rigidez, dificultad para delegar y tensiones en las relaciones con los demás.

Durante mucho tiempo, el TOC se explicó principalmente desde lo biológico. Hoy sabemos que esa explicación, aunque importante, es incompleta, porque el TOC no tiene una sola causa. Se entiende mejor como el resultado de la interacción entre factores biológicos, la forma en que funciona el sistema nervioso y las experiencias de vida.

En muchas personas con TOC se identifican historias marcadas por la inseguridad, la crítica o la sensación de descontrol, especialmente en etapas tempranas. No se trata de una causa única, pero sí de factores que pueden influir en cómo el sistema nervioso aprende a responder ante la amenaza.

Entonces, el TOC puede entenderse no solo como un conjunto de síntomas, sino como una forma en que el sistema nervioso intenta manejar una sensación interna de peligro. Cuando ese sistema aprende que el mundo no es del todo seguro, empieza a anticiparse constantemente a lo que podría salir mal. Por eso, muchas obsesiones giran en torno a ideas profundamente angustiantes, como hacer daño a alguien sin querer, equivocarse o ser responsable de algo terrible. Las compulsiones aparecen como un intento de prevenir ese escenario. Por unos momentos, la ansiedad baja, pero el alivio dura poco y el ciclo vuelve a empezar.

Comprender esto cambia la forma de mirar el TOC. Ya no se trata solo de eliminar síntomas, sino de entender qué función están cumpliendo esos síntomas.

El tratamiento incluye medicación y psicoterapia. En psicoterapia, el trabajo no se centra únicamente en reducir los rituales, sino en ayudar a la persona a relacionarse de otra manera con sus pensamientos, a tolerar la ansiedad sin quedar atrapada en ella y a recuperar una sensación de seguridad que no dependa del control constante. También es importante trabajar las experiencias que han mantenido al sistema nervioso en estado de alerta.

Aunque para quien lo vive puede sentirse como un ciclo difícil de romper, el TOC es tratable. Muchas personas logran reducir significativamente sus síntomas y recuperar su vida. Con el acompañamiento adecuado, el sistema nervioso puede dejar de vivir en alerta constante y abrir espacio a una forma de estar en el mundo con mayor calma, más flexibilidad y una sensación más estable de seguridad interna.

La autora es psicóloga clínica y de la salud/Máster en psicoterapia EMDR