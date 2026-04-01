Salud mental 1.0: cuidado, no todos son narcisistas

Entender antes de etiquetar
En los últimos años, el término “narcisista” se ha vuelto parte del lenguaje diario. En redes sociales, conversaciones de pareja e incluso en terapia. Parece que todo el mundo tiene un “narcisista” en su vida.
Tu ex es narcisista. Tu pareja es narcisista. Tu jefe es narcisista.
No todo el que te hiere es un narcisista. A veces es inmaduro. A veces es egoísta. A veces simplemente no sabe amar bien. Y otras veces, aunque duela admitirlo, simplemente no te quiere como tú quieres.
El Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP) no es una etiqueta emocional, es un diagnóstico clínico serio, definido en el DSM-5.
Implica un patrón persistente de grandiosidad, necesidad extrema de admiración y una profunda falta de empatía. No son momentos. No son discusiones. No es que un día fue frío contigo. Es una forma rígida de ser y de relacionarse.
El narcisismo no nace del exceso de amor propio. Nace, muchas veces, de una herida. De niños que no fueron vistos, no fueron sostenidos, no fueron cuidados. O del otro extremo: niños sobrevalorados sin una base emocional real (“eres superior”, “eres mejor que los demás”).
En ambos casos, el resultado es el mismo: una identidad frágil que necesita validación constante. El narcisismo no es seguridad. Es defensa.
Pero ojo: tener rasgos no es tener un trastorno.
Todos, en algún momento, podemos ser egoístas. Podemos buscar validación. Podemos fallar en empatía. Eso no nos convierte en narcisistas.
La diferencia está en la frecuencia, la rigidez y el daño que genera en todas las áreas de la vida. No confundas conductas con estructura.
¿Cómo se ve realmente en pareja?
Una relación con alguien con TNP no es solo difícil, es desgastante, te destruye lentamente.
Al inicio, todo puede sentirse intenso, incluso perfecto. Pero con el tiempo aparecen patrones claros:
Te desvaloriza poco a poco. Todo termina siendo tu culpa. Manipula o invalida tu experiencia. No puede sostenerte emocionalmente cuando lo necesitas. Necesita sentirse por encima de ti.
Y tú empiezas a cambiar: te confundes, te dudas, te achicas. Empiezas a esforzarte más para recibir menos.
Llamar “narcisista” a alguien también puede ser una forma de evitar ver algo más incómodo:
Que te quedaste demasiado tiempo. Que ignoraste señales. Que intentaste cambiar a alguien que no estaba disponible.
Nombrar mal el problema te mantiene atrapada en él.
Porque si todo es narcisismo, entonces tú no tienes nada que revisar. Y eso no es crecimiento.
El peligro de popularizar el término
Hoy estamos patologizando lo humano sin base. No toda persona fría tiene un trastorno. No todo vínculo difícil es abuso narcisista.
De hecho, el TNP es poco frecuente y requiere evaluación clínica. Usarlo a la ligera no solo desinforma, también te aleja de entender lo que realmente te está pasando.
Rasgos vs. trastorno
No es lo mismo: rasgos narcisistas son comportamientos que pueden cambiar con la madurez y con apoyo terapéutico. El trastorno narcisista es un patrón rígido, persistente y profundo. Y esta diferencia importa. Mucho.
Más allá de cualquier etiqueta, la pregunta clave es otra: ¿cómo te sientes en esa relación? ¿Te sientes visto/a, respetada, valorada? ¿Hay reciprocidad? ¿Hay reparación cuando hay conflicto?
Porque no necesitas un diagnóstico para saber que algo te duele.
Entender si estás frente a una herida, un patrón o un trastorno cambia completamente las decisiones que tomas. Te saca de la confusión. Te devuelve poder.
No todo es narcisismo, pero sí es urgente que dejes de llamarlo todo así y empieces a ver con claridad lo que realmente estás viviendo.
La autora es psicóloga clínica.