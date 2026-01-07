Salud mental 1.0: mitos y realidades

Exclusivo Suscriptores

He estado pensando en qué manera estos escritos podrían ser de mayor ayuda y he decidido darles un poco de orden y continuidad. A partir de hoy, y por algunas semanas, quisiera compartir con ustedes información base sobre la salud mental. La razón es que una de cada cuatro personas sufre de alguna enfermedad mental en algún momento de su vida. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 450 millones de personas tienen alguna dificultad de salud mental, y la detección temprana es una de las mejores maneras de prevenir situaciones de riesgo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un estado de bienestar que nos permite enfrentar los momentos de estrés de la vida, desarrollar nuestro potencial, aprender y trabajar adecuadamente, y contribuir a la comunidad. Una persona con buena salud mental y emocional puede funcionar utilizando las habilidades que posee según la etapa de vida en la que se encuentra. Por ejemplo, un niño de cinco años puede ir a la escuela, aprender lo que la maestra le enseña y relacionarse con sus compañeros; un adulto de treinta y cinco años puede trabajar de manera productiva, ser responsable de sus acciones y relacionarse con amigos y colegas.

Mi definición preferida es la de Sigmund Freud (1856–1939). Él decía que una persona emocionalmente saludable es aquella que puede trabajar, jugar y amar. Con esto quería decir que es capaz de aprender, poner en acción lo aprendido, disfrutar de la vida, tener sentido del humor y fortaleza para lidiar con las dificultades, el estrés y los duelos. Sobre la capacidad de amar, señalaba que implica mantener relaciones familiares, de amistad y de pareja de manera saludable.

Con estas definiciones podemos observar que la salud mental incluye dimensiones cognitivas, conductuales, emocionales y sociales.

Algunos de los mitos más comunes sobre la salud mental son:

1. Tener problemas de salud mental significa estar “loco”: falso.Sufrir un trastorno mental no significa estar “loco”, sino padecer una enfermedad influida por factores genéticos, sociales, ambientales y/o biológicos, que en la mayoría de los casos puede tratarse exitosamente. Las personas con trastornos mentales deben ser tratadas con respeto y dignidad.

2. Las personas no tienen enfermedades mentales, solo quieren llamar la atención: falso.El sufrimiento de una persona con dificultades de salud mental es real y debe ser atendido. Está comprobado que el sufrimiento emocional prolongado complica los cuadros y puede comprometer la vida.

3. Para curarse se necesita voluntad, pensamientos positivos y oración: falso como tratamiento exclusivo.Si bien la fe es importante para muchas personas, los padecimientos de salud mental deben ser tratados por profesionales idóneos. La voluntad, la fe y el pensamiento positivo pueden ser factores de protección, pero no sustituyen el tratamiento adecuado.

4. Las personas con enfermedades mentales son violentas e impredecibles: falso.Padecer un trastorno mental no implica ser violento ni peligroso. Este estigma causa un gran daño, pues fomenta el aislamiento de quien lo padece y el rechazo de su entorno.

5. La enfermedad mental es un signo de debilidad: falso.Muchas personas evitan buscar ayuda por miedo a ser percibidas como débiles. Sin embargo, pedir apoyo es una muestra de fortaleza, no de fragilidad.

Acabar con estos mitos es el primer paso para construir una sociedad más empática y saludable. Si recordamos la definición de Freud, la meta es recuperar la capacidad de “trabajar, jugar y amar”. No permitamos que creencias falsas o el miedo al qué dirán nos alejen de esa plenitud.

La salud mental no es un lujo: es una parte esencial de nuestra humanidad. Les invito a reflexionar esta semana sobre estos mitos y a observar si alguno ha rondado sus pensamientos. En la próxima entrega profundizaremos en las señales de alerta y en cómo dar los primeros pasos hacia el bienestar.

La autora es psicóloga.