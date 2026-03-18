Salud mental 1.0: temperamento, carácter y personalidad

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

A menudo escucho en mi consulta frases como: “Ese niño tiene una personalidad fuerte” o “Mi hijo tiene un carácter difícil desde que nació”. Es muy común que las personas utilicen estas palabras de forma indistinta en el día a día. Sin embargo, cada uno de estos términos describe una parte muy específica de quiénes somos. Comprender la diferencia entre ellos no solo es tener un mejor vocabulario, sino también contar con una herramienta fundamental para el autoconocimiento y el crecimiento personal.

El temperamento es la base biológica de la personalidad. Está determinado en gran medida por la genética y los procesos neuroquímicos. Se manifiesta en los primeros meses de vida y se observa en la reactividad emocional y la autorregulación. No es algo que se elige o se aprende; es la tendencia innata a reaccionar de cierta forma ante los estímulos.

El temperamento genera una predisposición hacia ciertos comportamientos y se manifiesta a través de varias dimensiones innatas:

• Nivel de actividad: Es la energía natural. Algunas personas son biológicamente más inquietas y veloces, mientras que otras son más pausadas y prefieren ritmos tranquilos.

• Reactividad emocional: Define con qué intensidad y rapidez se responde a los estímulos. Puede que se experimenten emociones desbordantes casi al instante o que se tengan respuestas más lentas y moderadas.

• Sociabilidad: Es la tendencia innata hacia los demás. Determina si la persona se recarga de energía rodeada de gente o si, por el contrario, necesita soledad para recuperarse.

• Adaptabilidad: La flexibilidad natural ante los cambios. Algunos fluyen con los imprevistos, mientras que otros necesitan rutinas estructuradas.

• Umbral sensorial: La cantidad de estímulo necesaria para que se reaccione. Un umbral bajo implica hipersensibilidad a ruidos o luces; un umbral alto significa que se es más “impermeable” al entorno.

• Regulación emocional innata: Es la capacidad natural para volver a la calma tras un momento de estrés o disgusto.

A diferencia del temperamento, el carácter no nace, se hace. Es el conjunto de reacciones y hábitos que hemos adquirido a través de nuestras experiencias, la educación, la cultura y las normas sociales. Es donde entra en juego nuestra voluntad y la interacción con el entorno. El carácter es la capa que moldea el temperamento.

El carácter es la parte de nosotros que se adquiere mediante el aprendizaje, la cultura y la interacción social. Es el resultado de cómo nuestras experiencias de vida pulen y redirigen esas tendencias biológicas iniciales. Se construye a través de los siguientes elementos:

• Valores y principios: Las brújulas morales (como la honestidad o la responsabilidad) que adoptamos de nuestra familia y sociedad.

• Hábitos de comportamiento: Las conductas que, a base de repetición y disciplina, se convierten en nuestra forma habitual de actuar y resolver conflictos.

• Estrategias de afrontamiento: Las herramientas psicológicas que aprendemos para manejar el estrés y las dificultades de la vida.

• Actitudes ante la vida: La lente a través de la cual vemos el mundo, determinando si tendemos al optimismo y cómo construimos nuestra autoestima.

• Control de impulsos: La capacidad que desarrollamos (y entrenamos) para regular nuestras reacciones temperamentales más primarias, permitiéndonos reflexionar antes de actuar.

La personalidad es el conjunto estable de características biológicas y aprendidas que nos definen como individuos únicos. Esta combinación determina nuestra forma particular de pensar, sentir y actuar frente a las diferentes situaciones de la vida. La personalidad tiene un impacto directo en el comportamiento. Por ejemplo, define si uno es más responsable y estructurado o si es más espontáneo y arriesgado. También, en las relaciones sociales, influye en con quién uno se lleva bien, cómo se comunica y en el bienestar general al interactuar con el mundo.

En mi experiencia clínica, uno de los momentos más liberadores para un paciente ocurre cuando comprende esta distinción. A menudo utilizamos el “yo soy así y no puedo evitarlo” como un mecanismo de defensa, escudándonos en la idea de que nuestra personalidad es una sentencia inamovible.

Sin embargo, entender que somos una mezcla entre lo dado (el temperamento) y lo construido (el carácter) nos devuelve el control. No podemos elegir la rapidez con la que nuestro sistema nervioso reacciona ante el estrés, ni si somos introvertidos o extrovertidos por naturaleza. Esa es nuestra base biológica, y entenderla sin culpa es el primer paso de la autoaceptación. El trabajo psicoterapéutico radica en conocernos. Podemos entrenar nuestra tolerancia a la frustración, cuestionar nuestras creencias limitantes, adquirir nuevas herramientas de comunicación y decidir cómo queremos responder ante aquello que nos altera.

La autora es psicóloga.