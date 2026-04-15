Salud mental 1.0: trastorno antisocial de la personalidad

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El trastorno antisocial de la personalidad ha sido popularmente expuesto y visibilizado a partir de diversos documentales, los cuales nos remiten a recordar casos emblemáticos que sacudieron los principales titulares en la década de los 80, como el muy conocido “Ted Bundy”. Sin embargo, más allá de destacar los hechos lamentables acaecidos a su alrededor, desde la psicopatología clínica resulta importante comprender la presencia de un patrón conductual persistente de desprecio, violación o desconocimiento de los derechos de los demás, que se inicia en la infancia o adolescencia, a partir de conductas disruptivas, y que persiste en la vida adulta.

Pero antes debemos recordar que la personalidad está compuesta por rasgos que nos hacen percibir, relacionarnos y pensar sobre el entorno y sobre nosotros mismos. Estos rasgos, por lo general, en la mayoría de las personas, suelen ser flexibles y adaptables, de tal forma que, ante un cambio de entorno o de circunstancias, los rasgos más dominantes le permiten a la persona desenvolverse en dicho entorno. En un trastorno de personalidad, estos rasgos se vuelven rígidos y desadaptativos, y llegan a causar un deterioro significativo en la vida del individuo en sus principales esferas: personal, familiar y social.

Sus principales características se centran en la carencia de empatía, pues las personas con este trastorno tienden a presentar una importante desconexión afectiva y normativa, pero de forma consciente. Pueden perpetrar un daño físico o emocional sin experimentar la tradicional culpa o el remordimiento. Y no es que necesariamente se trate de “pura maldad deliberada”, sino más bien de que la estructura en la que se desarrolló su base emocional, que procesa el dolor ajeno, lo hace de manera distante. Esto les permite involucrarse en conductas de riesgo, especialmente en aquellas cuya recompensa o gratificación suele obtenerse de manera inmediata.

A diferencia de otros trastornos, en los que una de sus principales dificultades recae en la interacción social, en este tipo de trastorno la persona suele utilizar el lenguaje, así como una actitud encantadora, como principales instrumentos para obtener beneficios personales, pues no ve a los demás como sujetos de derechos, sino como medios para un fin.

Ahora bien, este trastorno no aparece de la noche a la mañana. Tiene sus precedentes en la infancia, donde se manifiestan conductas de agresividad hacia los demás, acompañadas de patrones de destrucción de objetos y engaño antes de la llegada de la adolescencia. Lo importante es tener claro que no todos los niños desarrollarán un trastorno de este tipo en la adultez. Sin embargo, muchos de los adultos que lo presentan tuvieron problemas de conducta en su infancia.

Para finalizar, es importante destacar que, de acuerdo con las normas internacionales para el establecimiento y categorización de enfermedades mentales avaladas por la comunidad científica, un trastorno, para ser considerado como tal, implica un patrón de comportamiento que causa un deterioro significativo del funcionamiento a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional y/o relacional. Se trata de una condición compleja que requiere, para su comprensión, integrar aspectos biológicos, ambientales y psicológicos que aún merecen ser estudiados y documentados, con el fin de generar diagnósticos más precisos y respuestas que contemplen una comprensión más profunda y apegada a la ciencia de la naturaleza humana. Por ello, se hace necesaria su atención por parte de un profesional especializado en salud mental.

La autora es psicóloga clínica y forense.