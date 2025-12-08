San Gregorio y el milagro que espera Venezuela

Exclusivo Suscriptores

“A veces, los pueblos también rezan para cambiar su destino.”

Dice un viejo refrán de mi tierra que cuando una multitud pide algo al unísono, generalmente se le concede la petición. Tal vez sea porque una súplica colectiva emite una vibración que logra torcer el destino.

Hoy, mientras canonizan a San Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos, pensé en ese poder de las voces unidas. Si todos los venezolanos, a la misma hora, pidieran al cielo —con fe y esperanza— el milagro de un cambio hacia la democracia, quizás esas peticiones lograrían lo que no consiguieron los votos.

No hablo de magia, sino de la energía espiritual de un pueblo que no se rinde. Las naciones también tienen alma, y cuando un pueblo entero ora con un mismo deseo, la historia suele escuchar.

Venezuela ha sufrido demasiado. Pero también ha demostrado una capacidad infinita de amor, resistencia y fe.

Si San Gregorio y Santa Carmen fueron elevado hoy a los altares, tal vez sea porque Dios necesita que alguien interceda por el pueblo que tanto lo invoca. Y si las súplicas se convierten en acción, si la esperanza se hace fuerza moral, quizás el milagro ocurra: que Venezuela vuelva a ser libre, justa y luminosa como el corazón de su gente.

El autor es exdirector de La Prensa.