Santa Fe de Darién, la joya escondida de Panamá

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En el mundo de la alta joyería, una pieza preciosa pasa por un largo viaje de formación, extracción, pulido y comercialización. Bajo esta premisa, la provincia de Darién, junto a sus distritos y comarcas, representa un área de gran valor en Panamá. Aunque frecuentemente pasa desapercibida, esta región constituye un recurso importante para la seguridad alimentaria y la conservación ambiental del país.

Santa Fe, Darién. Foto: Gabriela Benítez

Al igual que los minerales más valiosos se encuentran bajo la superficie, Darién posee materias primas significativas, especialmente en el distrito de Santa Fe. Su tierra fértil la posiciona como la segunda provincia con mejor producción de alimentos esenciales como carne, yuca, ñame y otros presentes en la dieta diaria del panameño. Además, cuenta con recursos naturales como el río Santa Fe, la cascada Arenal y el potencial de sus costas para la pesca deportiva y el turismo.

Sin embargo, la explotación de este potencial enfrenta desafíos. A pesar de contar con una población de más de 19,000 habitantes con nivel socioeconómico medio, Santa Fe se encuentra en un proceso de desarrollo inconcluso. Resulta contradictorio que un territorio con tanta riqueza mantenga a su comunidad con dificultades para satisfacer necesidades básicas.

Darién. Foto: Gabriela Benítez

Este proceso se ha visto afectado por la falta de infraestructura crítica. Las carencias en servicios de electricidad, lotes, salud pública, carreteras y educación limitan el bienestar de la población. Asimismo, la falta de oportunidades obliga a los artesanos locales y a la juventud a emigrar, buscando superación profesional fuera de la región.

A pesar de estas dificultades, la comunidad de Santa Fe se mantiene activa y comprometida con el desarrollo local. Guiados por su lema municipal “Conservación y desarrollo”, los habitantes buscan proteger su identidad, valores y recursos naturales, asegurando que la riqueza de la región beneficie principalmente a la propia comunidad.

Para mejorar la competitividad de la zona, la Alcaldía de Santa Fe ha implementado un plan estratégico que incluye alianzas con el gobierno central, el sector privado y la cooperación internacional. Esta gestión busca atraer recursos necesarios para impulsar un desarrollo sostenible.

Gracias a esta cooperación, diversas embajadas, ministerios y empresas privadas apoyan actualmente el desarrollo integral de la zona. Empresas como IPSA y ENSA, junto a la Embajada de Argentina, proveen electricidad a comunidades y comedores escolares, mientras que las embajadas de Estados Unidos, Rusia, Israel y Hungría fortalecen la conectividad y la educación con laboratorios y becas. A esto se suma el Ministerio de la Mujer, que capacita a las lugareñas en modelos de negocio agrícolas y artesanales para fomentar su independencia económica.

Caminos de olvido, Santa Fe, Darién. Foto: Cortesía

Finalmente, los recursos de Santa Fe necesitan visibilidad para alcanzar su máximo potencial. Promocionar la Feria de Santa Fe, abrir puertas al ecoturismo e impulsar proyectos como un mercado público regional puede contribuir al desarrollo económico de la región.

Pechito Parado, la mirada al nuevo mundo de Vasco Núñez de Balboa. Foto: Cortesía

Santa Fe es una región de gran valor natural y cultural, que merece ser visitada y aprovechada con conciencia de su riqueza.

La autora es estudiante de derecho y ciencias políticas.