Santa Librada: cuando la fe se convierte en identidad de un pueblo

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Cada mes de julio, miles de peregrinos llegan a Las Tablas movidos por una misma convicción: rendir homenaje a Santa Librada. Las calles se llenan de alegría; los tableños abren las puertas de sus casas a sus familias y amigos, expresiones de fe que, año tras año, convierten esta celebración en una de las manifestaciones religiosas más importantes de Panamá. Sin embargo, detrás de la festividad existe una historia que trasciende lo espiritual y refleja la identidad cultural, la memoria colectiva y el patrimonio de todo un pueblo.

La devoción a Santa Librada llegó a Panamá durante la época colonial, impulsada por la influencia religiosa española. Según la tradición cristiana, fue una joven mártir que defendió su fe con valentía, convirtiéndose en símbolo de fortaleza y libertad espiritual. En Las Tablas, su culto se arraigó profundamente hasta transformar a la ciudad en su principal santuario en el país. Con el paso de los siglos, la celebración incorporó expresiones propias de la cultura santeña, siendo sus vestidos hoy confeccionados siguiendo el arte de la pollera panameña. Entonces, ¿por qué una celebración religiosa continúa siendo, siglos después, uno de los pilares de la identidad de un pueblo?

La respuesta no se encuentra únicamente en la historia de una santa, en las paredes de una iglesia o en el recorrido solemne de una procesión. Se encuentra en las personas. En quienes transmiten la tradición de generación en generación, en quienes regresan cada año a su tierra para cumplir una promesa, en quienes abren las puertas de sus hogares al peregrino y en quienes encuentran, en una misma celebración, el sentido de pertenencia a una comunidad.

Es un sentimiento que se vive al escuchar los arreglos musicales que numerosos artistas panameños han dedicado a Santa Librada, como lo han hecho Victorio Vergara, Alfredo Escudero, Ulpiano Vergara, entre otros. Es también una expresión de igualdad al ver a Calle Arriba y Calle Abajo rendir tributo a una misma imagen que mueve multitudes y supera rivalidades. En ese instante, la devoción se convierte en un lenguaje común: une generaciones, borra diferencias y recuerda que, por encima de cualquier distinción, existe una identidad compartida que pertenece a todo un pueblo.

El impacto de la festividad de Santa Librada trasciende la esfera religiosa y se convierte en uno de los principales motores económicos y sociales de Las Tablas. Durante varios días, la ciudad experimenta una transformación extraordinaria: hoteles y hospedajes alcanzan su máxima ocupación, restaurantes y fondas reciben a miles de visitantes, el transporte terrestre incrementa significativamente su demanda y numerosos pequeños comercios encuentran en estas fechas una oportunidad para fortalecer sus ingresos. Artesanos, vendedores ambulantes, floristas, modistas, músicos y emprendedores locales ven en la celebración un espacio para ofrecer el fruto de su trabajo, mientras que la generación de empleos temporales benefician a muchas familias de la región.

En un mundo atravesado por la globalización, la transformación de los valores y el surgimiento de nuevos paradigmas sociales, la fe también evoluciona en la manera de ser comprendida, expresada y transmitida. Celebraciones como la de Santa Librada demuestran que una tradición no necesita permanecer inmóvil para conservar su esencia; puede dialogar con el presente, incorporar nuevas formas de participación y seguir fortaleciendo la identidad colectiva.

Las nuevas y futuras generaciones tienen el desafío de reinterpretar este legado desde su propia realidad, sin vaciarlo de significado ni reducirlo a una simple costumbre del pasado. Su permanencia dependerá de que jóvenes, familias, instituciones y comunidades comprendan que preservar la tradición no significa rechazar el cambio, sino permitir que la memoria colectiva encuentre nuevas formas de mantenerse vigente. Así, Santa Librada puede continuar siendo un puente entre generaciones, capaz de unir la fe heredada con las sensibilidades contemporáneas y de reafirmar un legado que forma parte esencial de la historia cultural de Panamá.

Quienes hemos nacido bajo esta esencia sentimos, al escuchar el repicar de las campanas de la iglesia cada noche del 19 de julio, durante su procesión, una profunda unión en torno a la linda tableñita: Santa Librada. El estruendo de los morteros, los aplausos, las mandas, el resplandor de las velas, los rostros de los devotos abuelos y el recuerdo de nuestros padres llevándonos de la mano para verla se funden en una sola emoción colectiva, en un mantra que resuena al unísono: ¡Viva el 20 de julio! ¡Viva Santa Librada! ¡Viva Las Tablas!

El autor es doctor en Recursos Hídricos y Cambio Climático.