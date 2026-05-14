Sarampión: es momento de ocuparse, no solo de preocuparse

Exclusivo

Tiene 21 años y estaba haciendo lo que muchos jóvenes sueñan: recorrer diferentes países, conocer nuevas culturas y admirar paisajes que solo había visto en fotos. Un día comenzó con fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Pensó que era el cansancio del viaje o quizás algo que había comido. Tres días después le apareció un sarpullido en la cara y buscó atención médica. El diagnóstico nos dejó a todos sin palabras: sarampión, el primer caso confirmado en nuestro país desde 1995.

Cuando leí la noticia —un joven solo, lejos de su casa, enfermo de una enfermedad que creíamos del pasado— no pude evitar pensar en la angustia que sentía sin sus padres cerca.

Ese mismo día, el MINSA confirmó un segundo caso, también importado. Con ambas noticias llegaron rápido la alarma y la confusión. Pero antes de entrar en pánico, es importante entender lo que realmente importa.

El sarampión es una infección viral causada por un virus respiratorio que se transmite de manera sorprendente: una persona infectada puede contagiar a otros que estuvieron en el mismo espacio hasta dos horas después de que se fue, sin contacto directo y sin que las personas supieran que estuvo ahí. Nueve de cada diez personas susceptibles que se expongan al virus se infectarán. Es uno de los agentes infecciosos más contagiosos que existen.

Los síntomas comienzan pareciendo un catarro fuerte: fiebre alta, tos, moqueo, ojos rojos y llorosos. Unos días después aparece el sarpullido característico, que empieza en la cara y baja por el cuerpo. Suena manejable, pero el sarampión no es “solo un sarpullido”. Las complicaciones pueden ser serias: neumonía, inflamación del cerebro, convulsiones y ceguera. En niños menores de 5 años y en adultos mayores, el riesgo es especialmente alto. En los casos más graves, el sarampión puede ser mortal.

Además, el virus provoca lo que los médicos llaman amnesia inmunológica: puede borrar parte de la memoria del sistema inmune sobre infecciones previas, dejando al cuerpo más vulnerable durante meses o años a otras enfermedades. Por eso, no solo te enfermas de sarampión, sino que después también puedes enfermarte más fácilmente de otras enfermedades.

Existe otra complicación tardía, rara pero real: la panencefalitis esclerosante subaguda, una enfermedad neurológica progresiva y fatal que puede desarrollarse años —a veces hasta una década— después de haber tenido sarampión, especialmente en niños infectados antes de los 2 años. No tiene cura. Por eso, la prevención no es solo evitar una semana de fiebre; es proteger el futuro de nuestros hijos.

Ambos casos son importados, sin transmisión local activa. Nuestra mejor herramienta es la vacuna contra el sarampión. Revisa la tarjeta de vacunas de tus hijos y confirma que tengan dos dosis: la primera al año de edad y el refuerzo a los 18 meses. Si alguna falta, es momento de ponerse al día.

Para adultos menores de 65 años sin evidencia escrita de vacunación, se recomienda recibir al menos una dosis, especialmente si piensan viajar al extranjero. Los mayores de 65 años probablemente tienen inmunidad natural por exposición en su juventud, por lo que no se recomienda vacunación rutinaria en este grupo.

Un caso especial son los bebés entre 6 y 12 meses. Si estuvieron en contacto con un caso confirmado o van a viajar a un país con brotes activos, puede aplicarse una dosis temprana llamada dosis cero. Consulta con tu pediatra.

Dos casos importados son una señal de alerta, no una catástrofe. Pero son el recordatorio perfecto de que las vacunas no son un trámite del pasado. Son la razón por la que hoy vivimos más y mejor, y por la que enfermedades como el sarampión siguen dando miedo. No te quedes solo en la preocupación: vacunarte es la forma más segura de proteger a tu familia.

La autora es pediatra.