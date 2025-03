Sarampión, ¿la nueva epidemia?

Exclusivo Suscriptores

Hace poco más de un año, en esta misma columna, le dediqué el presente espacio a sonar una voz de alarma. En ese entonces, me parecía entrever el riesgo de una epidemia inminente de sarampión, enfermedad viral que, gracias a la vacunación, se había controlado en gran medida en nuestro continente.

La gran ironía a la que nos enfrentamos con los brotes recientes es que la vacuna actual contra el sarampión está ampliamente disponible, siendo una de las más exitosas de todos los tiempos. Sin embargo, ahora nos toca enfrentar una nueva amenaza de epidemia, dado que en los últimos años se ha registrado un descenso en la administración de las vacunas pertinentes, la única medida efectiva de prevención comunitaria.

Se estima que esta vacuna tiene hasta un 97% de efectividad después de la segunda dosis y que proporciona inmunidad de por vida. Es una triple vacuna combinada que también protege contra las paperas y la rubéola. Cabe recalcar que, para controlar el peligro de una epidemia, es imprescindible mantener al día los esquemas de vacunación, los cuales permiten el establecimiento de la llamada inmunidad de rebaño, que nos protege a todos de tales infecciones.

Por otro lado, en mi reciente columna del 9 de febrero, abordé el tema de los cambios de liderazgo en las autoridades de salud de Estados Unidos. Y, tal como intentaba vaticinar, cuando las nuevas “autoridades” de salud son manejadas por figuras anti-ciencia (léase antivacunas), nos vemos en una situación precaria respecto a brotes infecciosos emergentes. La desinformación irresponsable sobre el uso no probado de remedios como la vitamina A, el aceite de hígado de bacalao o los compuestos esteroides para el sarampión debe ser motivo de discernimiento crítico por parte del público y de los padres o madres de familia.

Según la tabulación de los Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), ya se han registrado 483 casos de sarampión en 20 estados al 28 de marzo, y en su gran mayoría, casi el 95%, han ocurrido en personas no vacunadas o de quienes no se tienen detalles de vacunación. Más triste aún es el reporte de la primera muerte pediátrica en ese país el mes pasado, en un escolar no vacunado, después de diez años del control de la enfermedad.

Se sospecha que el origen del presente brote pudo haber sido el contacto con un viajero que infectó al primer caso detectado en Texas. Asimismo, la cadena televisiva CNN reportó esta semana casos adicionales de viajeros en los estados de Michigan (al borde de Canadá) y Vermont, en el noreste de Estados Unidos, indicando que los brotes ya se extienden por diversas regiones americanas.

El sarampión es altamente contagioso y constituye una de las principales causas de muerte pediátrica, especialmente en regiones del mundo con bajos estándares de sanidad y malnutrición. Afecta, en su mayoría, a niños preescolares que no han sido vacunados debidamente. No existe tratamiento contra el virus del sarampión, y la infección puede presentarse con un cuadro clínico variado (fiebre, erupción cutánea, tos, moquera o diarrea).

Además, puede complicarse con ceguera, sordera, neumonía y encefalitis (inflamación del cerebro), e incluso provocar la muerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los lactantes y niños muy pequeños tienen un “mayor riesgo de discapacidad de por vida”, incluyendo daño cerebral permanente. Antes de la vacunación, en los años ochenta, se estimaron 2.5 millones de muertes por sarampión en el mundo.

Al cerrar, quiero repetir el dictum de la OMS/OPS: “La vacunación, la vigilancia epidemiológica y la preparación de la respuesta rápida a brotes de sarampión y rubéola constituyen las tres grandes estrategias para monitorear y verificar anualmente la interrupción de la transmisión endémica de estos virus”.

La autora es médica pediatra e investigadora.