Scrap legislativo: el desperdicio silencioso en la Asamblea Nacional

Opinión

En la industria, el scrap es el material defectuoso que debe desecharse. En la Asamblea Nacional de Panamá ocurre algo parecido: proyectos de ley, recursos y tiempo que se pierden sin generar beneficios reales. Esta ineficiencia erosiona la productividad legislativa y la confianza ciudadana. Aplicar principios de gestión de calidad, inspirados en la norma ISO 9001:2015, podría mejorar la eficacia y el valor público de la labor parlamentaria.

Proyectos que nunca avanzan

Muchos se presentan sin análisis técnico ni jurídico. Algunos son inconstitucionales, repetitivos o innecesarios. Iniciativas que modifican leyes ya reguladas o crean normas sin sustento terminan archivadas, convertidas en scrap legislativo.

Bloqueos internos y debates estériles

Otras propuestas se traban por disputas partidarias o falta de consenso en comisiones. Se invierten semanas en sesiones sin resultados, lo que refleja la ausencia de un sistema que mida eficiencia y resultados.

Leyes aprobadas pero ineficaces

Incluso las leyes que se aprueban a menudo carecen de presupuesto o reglamento. Terminan vetadas, modificadas o derogadas, evidenciando la falta de planificación y seguimiento.

Causas del desperdicio legislativo

Proyectos mal diseñados desde su origen.

Asesores sin formación técnica o jurídica.

Desconocimiento del reglamento interno y de la Constitución.

Procesos lentos y debates sin rumbo.

Cómo mejorar la productividad

La profesionalización y la planificación son esenciales. Capacitar a los diputados en técnica legislativa, derecho constitucional y políticas públicas elevaría la calidad de las propuestas. Incorporar un sistema de gestión de calidad que estandarice procesos, mida resultados y promueva la mejora continua ayudaría a recuperar eficiencia y credibilidad.

Ejemplos de buenas prácticas

En otros países se aplican filtros de análisis técnico y evaluación de impacto antes de presentar una iniciativa. Implementar medidas similares en Panamá permitiría ahorrar tiempo y garantizar leyes más efectivas.

Conclusión

La Asamblea puede aprender de la industria: la eficiencia genera ahorro y confianza. Reducir el scrap legislativo requiere gestión sistemática, medición de resultados y cultura de calidad. Un Parlamento que planifica, mide y mejora produce leyes útiles y ciudadanos mejor representados.

El autor es consultor, especialista en sistemas de gestión ISO, producción y seguridad ocupacional.