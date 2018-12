Los secretos detrás de Pandeportes

Las distintas disciplinas deportivas en Panamá están sufriendo el descontento por el derroche de dinero que solo se especula fue presentado a distintas federaciones para compras de implementos deportivos y que según investigaciones, entrevistas, auditorías y viajes realizados a cada una de las entidades deportivas se corroboró que dichos beneficios nunca llegaron a sus manos.

Evidentemente, hay un mal manejo de fondos públicos y la Contraloría no tiene la capacidad de velar por la transparencia en el manejo de los fondos se conocen los responsables, pero los diputados, quienes actualmente ejercen como presidentes de las federaciones se benefician de estos subsidios o ayudas, así como las empresas o personas que están a su lado, sin dar respuesta creíbles ante los hechos.

Cada año los deportistas o asociaciones de diversas disciplinas tienen que ajustar sus presupuestos, realizar actividades, conseguir patrocinadores o en el peor de los casos sufragar sus gastos, ya que no se recibe dinero para los implementos, preparación y viajes porque aún, presentando sus solicitudes a tiempo y con la documentación completa, no obtienen respuesta. Esto crea el desánimo de los deportistas al ver que sus esfuerzos y su voz no se escucha, y desmotiva a la juventud.

Al deporte hay que darle la relevancia que tiene. Basta que los diputados estén haciendo uso y abuso del dinero que les pertenece a las ligas deportivas, que contrasta con los muchos problemas que sufren por falta de apoyo económico.

Hasta cuándo con el descaro haciendo campaña política y recibiendo beneficios, cuando es evidente que a los presidentes deportivos les es indiferente que el principal objetivo de Pandeportes sea fomentar y dirigir el deporte para el mejoramiento de la calidad de vida de los panameños.

Los deportistas hacen el llamado para que no se pasen por alto estas irregularidades y se tomen acciones definitivas. ¿Cómo queremos incentivar a los jóvenes deportistas o niños que están en las calles sin recursos? Viven con el sueño de ser futuros profesionales en el deporte, con la oportunidad de alejarse de pandillas, vicio, ocio, si no se cuenta con las condiciones de infraestructura adecuada, implementos deportivos y demás, sin poder aspirar a un equipo deportivo, sobre todo si se tiene potencial. Por encima de todo, se requiere para los niños y jóvenes favorecer el buen desarrollo físico y mental.

Si los presidentes fueran deportistas sabrían las necesidades que pasan, reconocerían el valor de su esfuerzo y dedicación, porque son los deportistas quienes representan al país ante el mundo y nos sentimos orgullosos al escuchar el nombre de Panamá en alto.

La autora es ciudadana